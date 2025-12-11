Áll a bál a kameruni válogatottnál, néhány héttel az Afrika-kupa kezdete előtt. Bár Marc Brys szövetségi kapitánynak megköszönték a munkát, hivatalos felmondási értesítés hiányában nem hajlandó felállni a kispadról, mivel meglehetősen rossz viszonyt ápol a Kameruni Labdarúgó-szövetség elnökével, Samuel Eto’o-val.

A FIFA hivatalos weblapján már David Pagou-t tüntetik föl az afrikai ország szövetségi kapitányaként, aki nem sokkal kinevezése után kihirdette azt a névsort, amely elutazik az Afrika-kupára. A belga szakembert ez azonban egy cseppet sem zavarta, helyette inkább ő is kihirdette Kamerun keretét a kontinenstornára.

Előbbi listából kimaradt több sztárjátékos is, köztük André Onana, Eric Maxim Choupo-Moting (New York Red Bulls) és Vincent Aboubakar (Neftchi PFK, azeri), ám Brys úgy döntött, mindhármuknak bizalmat szavaz, ha mégis ő vezetné a Szelídíthetetlen Oroszlánokat a közelgő tornán.

Brys nem érti, hogy a Manchester United kapusa, aki jelenleg a Trabzonspornál szerepel kölcsönben, hogyan maradhatott ki a keretből.

„Hogyan vághatunk neki egy ilyen tornának egy világklasszis kapus és Aboubakar nélkül? Mert ezeknek a játékosoknak van karakterük, és szembeszállnak az elnökkel [Eto’ó-val – szerk.]” – fakadt ki a belga szakember az Afrika-Footnak.

Kamerun Gabonnal, a címvédő Elefántcsontparttal és Mozambikkal került egy csoportba a marokkói rendezésű tornán, ahol december 24-én kezdi meg szereplését Pierre-Emerick Aubameyangék ellen.

