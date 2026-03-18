Szenegál nem adja oda az ANK-kupát Marokkónak!

Amint arról a GOAL is beszámolt, kedd este, 57 nappal a 2025-ös ANK-döntőt követően a CAF megfosztotta Szenegált a végső győzelemtől, és a házigazda Marokkónak ítélte oda.

Ugyanakkor a Szenegáli Labdarúgó-szövetség közleményben tudatta, hogy nem hajlandó beletörődni az "igazságtalan döntésbe".

"A Szenegáli Labdarúgó-szövetség elutasítja ezt az igazságtalan, példátlan és elfogadhatatlan döntést, ami hitelteleníti az afrikai labdarúgást. A szenegáli futball jogainak és érdekeinek védelmében, a szövetség, a lehető leghamarabb, elindítja a szükséges jogi lépéseket a Lausanne-i Sportdöntőbíróságnál (CAS)" – állt a kommünikében.

Természetesen arra sem kellett sokat várni, hogy a Terangai Oroszlánok játékosai reagáljanak a történtekre.

Idrissa Gueye, az Everton rutinos középpályása a következőket írta.

„Címek, trófeák, érmek… mindez múlandó. Ami igazán számít, az az, hogy minden szurkoló hazamehet és találkozhat a családjával. A szenegáliak megmutatták, hogy kik is ők: méltók a győzelemre, méltók a megpróbáltatásokra.”

A West Ham balhátvédje, El Hadji Malick Diouf rövidebben, ám frappánsan állt ki a válogatottja sikere mellett. "Trófeát a pályán nyernek, nem e-mailben" – állította.

Mint ismert, döntő ráadásában, 1-0-s szenegáli fölénynél egy véleményes tizenegyest ítélt meg a játékvezető Marokkó javára. Erre Pape Thiaw, Szenegál szövetségi kapitánya az öltözőbe rendelte a játékosait. Végül a jelentős közjátékot követően a szenegáli nemzeti együttes visszajött a pályára, a büntetőt pedig kihagyta Brahim Diaz, így Szenegál lett Afrika bajnoka.

Igen ám, csakhogy a szövetség szabályainak értelmében azzal, hogy elhagyta a pályát, "feladta" a mérkőzést, ennélfogva a zöld asztalnál 3-0-ra elvesztette a döntőt.