Pape Gueye úgy döntött, nem adja vissza az Afrikai Nemzetek Kupája-aranyérmét

Azóta is kérdéses, hogy mi lesz a szenegáliak aranyérmeinek sorsa. A Villarreal középpályása a francia L'Equipe-nek adott interjújában arról beszélt, hogy a csapatkapitány, Idrissa Gueye szavait félreértették, amikor a medálok visszaadását emlegette.

"Úgy érezzük magunkat, mint a bajnokok? – tette föl a költői kérdést Gueye. – Igen, mert egyszerűen mi vagyunk Afrika bajnokai. Sikerült a pályán megnyernünk azt a döntőt, és ezt az egész világ láthatta. Volt az az incidens, a közjáték, de utána folytatódott a találkozó.

Az érmek a mieink. És vissza fogjuk adni azokat, ahogyan Idrissa Gueye mondta? Nem, nem, azt iróniából állította. Megmondtam neki, hogy nem állok készen arra, hogy visszaszolgáltassam a medálomat. Az egész világ pontosan tudja, hogy Szenegál nyerte meg az ANK-t."

Mint ismert, azért hívta le a pályáról csapatát a szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw, mert Marokkó egy véleményes tizenegyest kapott. Némi szünet után visszatértek a szenegáliak, a büntetőt azonban Brahim Díaz kihagyta.

Végül 1-0-ra Szenegál nyerte meg a döntőt, ám a CAF a levonulás miatt zöld asztalnál Marokkónak ítélte a végső győzelmet.

