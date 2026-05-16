A VAR mindent lát… csak azt nem tudja, mikor kell beavatkozni

A videóbíró (VAR) bevezetése a labdarúgás egyik legnagyobb változása volt az elmúlt évtizedben. Célja egyértelmű: csökkenteni a súlyos játékvezetői hibákat, igazságosabbá tenni a mérkőzéseket, és megakadályozni, hogy egy-egy rossz döntés bajnoki címekről vagy kiesésekről döntsön. A kérdés azonban máig megosztja a futballvilágot: valóban segít a VAR, vagy többet árt, mint használ?