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Klubcsapatok Világkupája

Klubcsapatok Világkupája Áttekintés

MEXICO-CRIME-FBL-WC-2026

Hihetetlen, de igaz: milliókat fizetnek azért, hogy vb-meccseket nézz

A Fox Sports és az Indeed közös kampányban keres egy szerencsés jelentkezőt, aki „Világbajnokság-megfigyelő” néven végignézi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság összes mérkőzését – mindezt 50 ezer dolláros fizetésért és egy New York-i, Times Square-en felállított látványos üvegkabinból.

worldcup

Dúl a harc a 2030-as VB-döntő rendezésének jogáért: A spanyol szövetség elnöke beleszállt a társházigazda Marokkóba

A 2030-as Portugália-Spanyolország-Marokkó által rendezett világbajnokság döntőjének jogai körül diplomáciai háború robbant ki. Rafael Louzán, a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) elnöke hétfőn kijelentette: a legutóbbi Afrikai Nemzetek kupáján látott botrányos jelenetek után nem kérdés, hogy Madridnak vagy Barcelonának kell otthont adnia a finálénak.

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A VAR mindent lát… csak azt nem tudja, mikor kell beavatkozni

A videóbíró (VAR) bevezetése a labdarúgás egyik legnagyobb változása volt az elmúlt évtizedben. Célja egyértelmű: csökkenteni a súlyos játékvezetői hibákat, igazságosabbá tenni a mérkőzéseket, és megakadályozni, hogy egy-egy rossz döntés bajnoki címekről vagy kiesésekről döntsön. A kérdés azonban máig megosztja a futballvilágot: valóban segít a VAR, vagy többet árt, mint használ?

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Klubcsapatok Világkupája, mérkőzések & eredmények

július 3., csütörtök
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
VE
július 4., péntek
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
0
VE
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
VE
július 7., hétfő
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
VE
július 8., kedd
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
VE
július 12., szombat
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
VE
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Arsenal crestArsenal88002341924
GY
GY
GY
GY
GY
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
GY
GY
GY
V
GY
3Liverpool crestLiverpool86022081218
GY
GY
GY
V
GY
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
GY
GY
GY
V
GY
5Barcelona crestBarcelona85122214816
GY
GY
GY
V
D
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