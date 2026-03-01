Vinícius Júnior újra bombaformában van, ami új szerződést érhet a Real Madridnál!

Kivirágzott 2026-ra Vinícius Júnior, aki ebben az esztendőben jónéhányszor megmutatta világklasszisát, és nagy segítségére van a Real Madridnak. Január elseje óta 8 gólnál és 3 gólpassznál jár a brazil támadó, aki Xabi Alonso irányítása alatt nem találta helyét a csapatban, ám a spanyol vezetőedző menesztése óta ismét kirobbanó formában játszik.

A legutóbbi öt pályára lépésén egyaránt gólt szerzett Vinícius, és nagy szerepe volt a Real Madrid BL-továbbjutásában is a Benfica ellen, ahol oda-vissza betalált a portugálok kapujába. Mentálisan is nagy erőt tanusít, a csapat egyik vezérévé vált, és az ominózus Prestianni-féle rasszista támadás sem zökkentette ki a támadót.

Ám nem volt mindig ilyen kiegyensúlyozott a brazil, Xabi Alonsóval látványosan nem értették meg egymást, ez már a szezon előtti Klubvilágbajnokságon is kiderült az Egyesült Államokban - írja a madridi AS. Olyannyira nem sikerült jól az Alonso-korszak Viníciusnak, hogy felröppentek olyan hírek is, miszerint a madridi klub vezetősége ultimátumot is küldött a brazil menedzsmentjének, miszerint fizetésemelés nélkül fogadják el az új szerződést, vagy nem hosszabbítják meg 2027 nyarán lejáró kontraktusát a játékosnak.

Ez azonban hamar megváltozott, az AS szerint ugyanis a klub és Vinícius ügynökei között már folyamatosak az egyeztetések a szerződéshosszabbításról, és ha így folytatja tovább a brazil támadó, minden bizonnyal hamar megegyezésre jutnak majd a felek.





