Ráijesztett a Benfica a Realra, de kettős győzelemmel ment tovább a madridi gárda

A Real Madrid 2-1-re nyert a Benfica ellen hazai pályán a Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján, így kettősgyőzelemmel jutott tovább.1-0-s előnyből várta a visszavágót a Real Madrid, mely a szokottnál nagyobb visszhangot kapott, nem csak a Vinícius ügy miatt , hanem a mérkőzés előtti szurkolói atrocitások okán is. A portugálok veszélyeztettek először, Courtois védett, aztán a 14. percben megint, viszont a kapufára tolt labda visszakerült Rafa Silva elé, aki nagy nehezen bekotorta a labdát a hálóba (0-1). Sokáig nem tartott a portugál öröm, Valverde gurított vissza a tizenhatosra, Tchouaméni pedig szépen kilőtte a bal alsót (1-1). A 32. percben aztán úgy tűnt végleg lezárulhatnak a lényegi kérdések, Arda Güler találatát viszont les miatt annulálta a VAR. Courtois még hárított egy nagyot a félidőben, de az eredmény már nem változott.Asencio fejelhetett közelről, de pontatlan volt, Rafa Silva lövése után a kapufa mentette meg a Real Madridot attól, hogy megint hátrányban legyen. A 80. percben aztán eldőlt a párharc, Valverde ugratta ki Viníciust, aki az odavágó után Madridban is betalált, 2-1-re módosítva az állást. Rafa Silva még egy sarkazással közel állt az egyenlítéshez, de több gól már nem született, a Real Madrid kettős győzelemmel kvalifikálta magát a következő körbe.

