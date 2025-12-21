Mint ismert, szombat este a Real Madrid 2-0-ra megverte a Sevillát a spanyol bajnokság 18. fordulójában, és a Xabi Alonsonak intézett állítólagos ultimátumon kívül a csapat brazil sztárjának lecserélésétől volt hangos a spanyol sajtó. Történt ugyanis, amikor a 83. percben lecserélte a brazil szélsőt edzője, a Real Madrid szurkolói kifütyülték a játékost.

Ekkor még nem érkezett reakció Viníciustól, ám a mérkőzés után egyértelmű üzenetet küldötz a sztár a szurkolóknak: hivatalos Instagram oldalán levette profilképét, amin a blancók szerelésében látható, és egy brazil válogatottasra cserélte azt. Ez akár olaj is lehet arra a tűzre, miszerint Vinícius akár távozhat is a királyi gárdától, amennyiben nem fogadja el a Real Madrid által szabott szerződéshosszabbítási feltételeket.

A Marca gyűjtése szerint eddig nem 2025 a legjobb éve a brazil játékosnak a Real Madridnál: kifütyülése egyértelmű üzenet a hozzáállását illetően, és a Clásicón látott csörtéje az edzővel is azt mutatja, nincs minden rendben közte és a klub között. A közte és a szurkolók közötti konfliktus a hétközi kupameccsen is éleződött, mikor a Talavera elleni szenvedős győzelem alkalmával kispadon láthatóan jól érezte magát a brazil szélső, mikor egy gólra zárkózott a harmadosztályú csapat. Ezek nem feltétlen abba az irányba mutatnak, hogy egyhamar visszanyeri a szurkolók bizalmát a királyiak sztárja.

