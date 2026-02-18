„A rasszisták gyávák” – Vinícius Júnior kemény közleményt adott ki a lisszaboni botrány után

Mint arról beszámoltunk, a Real Madrid Benfica elleni BL-győzelmét súlyos incidens árnyékolta be: Vinícius Júnior az 50. percben szerzett gólja utáni gólörömöt követően szólalt fel, miután állítása szerint rasszista inzultus érte. A brazil játékos mintegy tíz percre el is hagyta a játékteret, miután a hazaiak játékosa, Gianluca Prestianni a mezével eltakarta a száját, és valamit odasúgott a madridi klasszisnak.

A találkozó után, amelyen José Mourinho piros lapja is témát szolgáltatott, Vinícius Júnior a közösségi oldalain, portugál nyelven közzétett nyilatkozatban ítélte el az esetet.

„Semmi újdonság nincs abban, ami történt”

Vinícius nem kímélte az őt inzultálókat és a rendszert sem, amely véleménye szerint nem tesz eleget a játékosok védelmében.

„A rasszisták mindenekelőtt gyávák. Szükségük van rá, hogy a mezüket a szájuk elé tegyék, ezzel is mutatva, mennyire gyengék” – kezdte közleményét a brazil válogatott támadó. „De élvezik mások védelmét, akiknek elvileg kötelességük lenne büntetni őket. Semmi, ami ma történt, nem újdonság az életemben vagy a csapatom életében.”

A játékos azt is nehezményezte, hogy az incidens során ő kapott sárga lapot: „Sárga lapot kaptam egy gól megünnepléséért. Még mindig nem értem, miért. Másfelől ez csak egy rosszul végrehajtott protokoll volt, aminek semmi értelme nem volt. Nem szeretek ilyen helyzetekben feltűnni, főleg egy nagy győzelem után, amikor a címlapoknak a Real Madridról kellene szólniuk, de ez most elkerülhetetlen volt.”

