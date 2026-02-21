Meglepetés: zsinórban 8 győztes bajnoki után kapott ki a Real Madrid - az Osasuna győzte le a Királyi Gárdát

A Barcelona hétfői vereségével átvette a vezetést a bajnokságban a Real Madrid, amely megőrizte volna a helyét a tabella élén, míg az Osasuna tovább folytatta volna harcát az európai kupaindulásért. Az első félidő inkább labdabirtoklási fölényt hozott a vendégek számára, a legközelebb Asencio járt a gólhoz húsz perc elteltével, fejesét azonban védte a kapus. Az Osasuna kontráiban és pontrúgásaiban mindig benne volt a veszély, a félidő felénél Courtois-nak kellett óriásit védeni egy Carrérasról levágódó labdánál, majd Budimir fejese csattant a kapufán. A 38. percben pedig meg is szerezte a vezetést a hazai csapat, Budimir lépett ki egy indítással, Asencio és Courtois nem értette meg egymást, a kirohanó belga kapus pedig megtaposta a hazaiak csatárát, így némi videózás után büntetőt lőhetett az Osasuna, Ante Budimir pedig nem hibázott, 1-0.

A másdoik játékrész már egyértelműbb madridi fölényt hozott, Vinícius járt a legközelebb a gólhoz vendég részről szűk negyedóra után, majd a 73. percben a brazil góljával egyenlített is a fővárosi csapat: Valverde cselezte be magát a tizenhatoson belülre, centerezése pedig megtalálta Vinícius Júniort, aki közvetlen közelről lőtt a kapuba, 1-1. A Real Madrid tovább támadott a győzelem megszerzéséért, nyolcvan perc után Mbappé lövését blokkolták a kapu torkából, ami később döntőnek bizonyult: a 90. percben a hazaiak szélsője, Raúl García cselezte be magát fantasztikusan a büntetőterületen belülre, és nagyszerű gólt lőtt a bal felső sarokba, 2-1.

A Real Madrid nem tudott már válaszolni a kései bekapott gólra, és egy esetleges Barcelona-győzelemmel az első helyet is elveszítheti Álvaro Arbeloa csapata, míg az Osasuna pedig a kilencedik helyre lépett előre a táblázaton, és már csak két pontra van a Konferencialiga-indulást jelentő hatodik helytől.

La Liga, 25. forduló

Osasuna 2-1 Real Madrid

