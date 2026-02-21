Goal.com
Live
CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Meglepetés: zsinórban 8 győztes bajnoki után kapott ki a Real Madrid - az Osasuna győzte le a Királyi Gárdát

A spanyol bajnokság (La Liga) 25. fordulójának szombati játéknapján a Real Madrid 2-1-s vereséget szenvedett az Osasuna otthonában.

A Barcelona hétfői vereségével átvette a vezetést a bajnokságban a Real Madrid, amely megőrizte volna a helyét a tabella élén, míg az Osasuna tovább folytatta volna harcát az európai kupaindulásért. Az első félidő inkább labdabirtoklási fölényt hozott a vendégek számára, a legközelebb Asencio járt a gólhoz húsz perc elteltével, fejesét azonban védte a kapus. Az Osasuna kontráiban és pontrúgásaiban mindig benne volt a veszély, a félidő felénél Courtois-nak kellett óriásit védeni egy Carrérasról levágódó labdánál, majd Budimir fejese csattant a kapufán. A 38. percben pedig meg is szerezte a vezetést a hazai csapat, Budimir lépett ki egy indítással, Asencio és Courtois nem értette meg egymást, a kirohanó belga kapus pedig megtaposta a hazaiak csatárát, így némi videózás után büntetőt lőhetett az Osasuna, Ante Budimir pedig nem hibázott, 1-0.

A másdoik játékrész már egyértelműbb madridi fölényt hozott, Vinícius járt a legközelebb a gólhoz vendég részről szűk negyedóra után, majd a 73. percben a brazil góljával egyenlített is a fővárosi csapat: Valverde cselezte be magát a tizenhatoson belülre, centerezése pedig megtalálta Vinícius Júniort, aki közvetlen közelről lőtt a kapuba, 1-1. A Real Madrid tovább támadott a győzelem megszerzéséért, nyolcvan perc után Mbappé lövését blokkolták a kapu torkából, ami később döntőnek bizonyult: a 90. percben a hazaiak szélsője, Raúl García cselezte be magát fantasztikusan a büntetőterületen belülre, és nagyszerű gólt lőtt a bal felső sarokba, 2-1.

A Real Madrid nem tudott már válaszolni a kései bekapott gólra, és egy esetleges Barcelona-győzelemmel az első helyet is elveszítheti Álvaro Arbeloa csapata, míg az Osasuna pedig a kilencedik helyre lépett előre a táblázaton, és már csak két pontra van a Konferencialiga-indulást jelentő hatodik helytől.

Bajnokok Ligája
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Benfica crest
Benfica
BEN
Primera Division
Valencia crest
Valencia
VAL
Osasuna crest
Osasuna
OSA

La Liga, 25. forduló

Osasuna 2-1 Real Madrid


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0