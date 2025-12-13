Vinicius megállapodása a királyi klubbal 2027 júniusának végéig érvényes.A klubvezetés korábban új kontraktust kínált a brazil válogatott támadónak, a mostani"bekeményítés"viszont annak a jeleként értelmezhető, hogy a Real Madrid már a jövő év nyarán eladja a játékost, ha nem fogadja el a meglévő ajánlatot.

A 25 éves Vinícius 2018 óta játszik a Real Madridban, amellyel három La Liga-címet nyert és két Bajnokok Ligája-elsőséget szerzett. A brazil eddig 344 mérkőzésen lépett pályára a blancóknál, összmérlege 111 gól és 90 gólpassz.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.