Továbbra is áll a bál a Benfica - Real Madrid Bajnokok Ligája nyolcaddöntőért való rájátszáson történtek miatt. Vinícius Jr. 50. percben szerzett vezető találata után a portugál együttes egyik játékosa, Gianluca Prestianni állítólag rasszista kijelentést tett a Real Madrid szélsőjére.

A mérkőzés után a brazil támadó közleményben reagált a történtekre: „A rasszisták mindenekelőtt gyávák. Szükségük van rá, hogy a mezüket a szájuk elé tegyék, ezzel is mutatva, mennyire gyengék. De élvezik mások védelmét, akiknek elvileg kötelességük lenne büntetni őket. Semmi, ami ma történt, nem újdonság az életemben vagy a csapatom életében.

A történet kapcsán sok szereplő megszólalt már a futballvilágban, legtöbbjük a támogatásáról biztosította Vinícius Júniort. Többek között Thierry Henry, a FIFA-elnök Gianni Infantino, a Benfica legendája, Luisão és a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany is elítélte Gianluca Prestianni tettét.

Voltak olyanok is, akik már nem voltak ennyire megértőek a brazil sztárral. José Mourinho a meccs után beleállt Viníciusba, most pedig exbarátnője, Jessica Tuga mondta el a véleményét az esetről:

"Ezek a fekete focisták sokat panaszkodnak a rasszizmusra, amit állításuk szerint elszenvednek, de mindig fehér, szőke nőkkel randiznak. Soha nem kötelezik el magukat nyíltan egy fekete nő mellett. Miért? A válasz egyértelmű és könnyen látható. Ezért kérem, kíméljetek meg ezeknek az embereknek az erkölcsi kioktatásától" - fogalmazott a Real Madrid brazil sztárjának volt barátnője.

