Futball a háború árnyékában: Infantino elmondta, ott lesz-e Irán a világbajnokságon

A 2026-os világbajnokság egy olyan kihívással néz szembe, amire a sportág történetében nem volt példa: az egyik résztvevő nemzet, jelen esetben Irán nyílt katonai konfliktusban áll a torna egyik házigazdájával, az Egyesült Államokkal. Április 8-a óta tűzszünet van a két ország között, ám a Hormuzi-szoros blokádja és az Izraellel vívott harcok miatt a Közel-Kelet pattanásig feszült.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke szerint továbbra sincs kérdés a perzsa állam részvételével kapcsolatban:

"Azt akarjuk, hogy Irán játsszon, Irán játszani fog a vb-n. Nincs B, C vagy D terv, csak A terv van" - mondta a FIFA első embere a CNBC amerikai csatornának.

Infantino elmondása szerint Donald Trump személyesen is biztosította a FIFA-t afelől, hogy az iráni csapat részt vehet a részben az Egyesült Államokban rendezett tornán:

"A játékosok játszani szeretnének, a saját népüket képviselik" - tette hozzá az elnök, aki korábban elutasította azt az iráni követelést, miszerint az ország Mexikóban játssza le a G-csoport küzdelmeit.

Arról, hogy a színfalak mögött milyen diplomáciai munka folyik, és hogy mi Irán eddigi hivatalos álláspontja a tornán való részvétellel kapcsolatban, a Büntető.com cikkében olvashatsz bővebben.

