„A FIFA nem tudja megoldani a geopolitikai konfliktusokat” – Infantino reagált az Irán és Palesztina körüli vitákra

A FIFA csütörtöki közleményében Gianni Infantino elnök hangsúlyozta, hogy a futballnak kulcsszerepe van a béke előmozdításában, ugyanakkor a szövetség nem tett lépéseket Irán világbajnoki mérkőzéseinek áthelyezése, illetve a Palesztin Labdarúgó Szövetség izraeli panaszai ügyében. Infantino világossá tette: a világbajnokság a tervezett menetrend szerint zajlik, és a FIFA nem tudja megoldani a geopolitikai konfliktusokat.

A FIFA csütörtöki közleményében Gianni Infantino elnök hangsúlyozta, hogy a futballnak kulcsszerepe van a béke előmozdításában, ugyanakkor a szövetség nem tett lépéseket a Palesztin Labdarúgó Szövetség Izraellel szemben benyújtott panaszai ügyében.

Infantino a FIFA vezetőségi ülését követően megerősítette: az iráni kérés, miszerint a csapat júniusi három világbajnoki csoportmérkőzését az Egyesült Államok helyett Mexikóban rendezzék meg, elutasításra került. Az iráni kormány és a szövetségi tisztségviselők azt állították, hogy a válogatott nem utazhat az Egyesült Államokba a február 28. óta Izrael és az Egyesült Államok részéről történő katonai támadások miatt. Az iráni csapatnak két mérkőzést a Los Angeles Rams stadionjában, egyet pedig Seattle-ben kellene játszania.

„Van egy menetrendünk” – mondta Infantino a decemberben közzétett világbajnoki programról, majd hozzátette: „Azt szeretnénk, ha a FIFA-világbajnokság a tervezett időpontban zajlana le.”

A FIFA csütörtökön azt is bejelentette, hogy nem tesz lépéseket a Palesztin Labdarúgó Szövetség 2024-es, izraeli szövetséggel szemben benyújtott hivatalos panaszai ügyében, amelyek között a tagság felfüggesztése is szerepelt. A palesztin tisztségviselők régóta azzal érvelnek, hogy Izrael megsérti a FIFA alapszabályait azáltal, hogy a Ciszjordániában található települések csapatait engedi szerepelni a nemzeti ligában.

„A FIFA nem tehet semmit, tekintettel arra, hogy a Ciszjordánia jogi státusza a nemzetközi közjog szerint továbbra is rendezésre váró és rendkívül összetett ügy” – áll a szövetség közleményében.

„A FIFA nem tudja megoldani a geopolitikai konfliktusokat” – hangsúlyozta Infantino, aki a decemberi világbajnoki sorsoláson külön békedíjat is átadott Donald Trump amerikai elnöknek. „De elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a futball és a FIFA-világbajnokság erejét hidak építésére és a béke előmozdítására használjuk, gondolataink pedig azokkal vannak, akik a háborúk következtében szenvednek.”

