A FIFA már aktiválta a B-tervet: egy európai ország ugorhat be Irán helyére a világbajnokságon!

Mint ismert, február végén az Egyesült Államok Izraellel közösen megtámadta Iránt, amely nemzet válogatottja kiharcolta a részvételt az idén nyári világbajnokságra.

Ugyan az USA elnöke, Donald Trump szívesen látná a közel-keleti nemzetet a tornán, Ahmad Donyanmali, Irán sportminisztere nemrég bejelentette, hazája válogatottja bojkottálja a világbajnokságot: “Az Irán elleni rosszindulatú intézkedések miatt nyolc-kilenc hónap alatt két háborút is meg kellett vívnunk, és több ezer honfitársunk vesztette életét. Ilyen körülmények között esélyünk sincs a részvételre” - mondta az iráni politikus.

Irán eredetileg a G jelű négyesben kapott helyett Belgium, Egyiptom és Új-Zéland mellett, ám nagyon úgy tűnik, Irán helyére másvalakinek kell beugornia a vb-n.

A közel-keleti ország az ázsiai zónából jutott ki a tornára, így logikus lenne innen választani valakit a FIFA-nak. Egy ázsiai csapat még pótselejtez a vb-részvételért, ugyanis Irak a Bolívia - Suriname párharc győztesével dönti el, ki utazhat az amerikai kontinensre nyáron. Amennyiben Irak elbukna a rájátszáson, úgy ők lennének kézenfekvő megoldás Irán helyett, iraki továbbjutás esetén pedig a második legmagasabban rangsorolt, még ki nem jutott ázsiai válogatott, azaz az Egyesült Arab Emírségek lehetne a beugró.

Azonban az iraki válogatott másodedzője, Rene Meulensteen a TalkSport-nak arról beszélt, hallott olyan pletykákat, miszerint a FIFA egy másik utat választana a megüresedett hely feltöltésére: “Olyan pletykát is hallok, miszerint a FIFA egyszerűen a világranglista legelőkelőbb helyén álló, még ki nem jutott válogatottját, azaz Olaszországot választaná”.

Az olaszoknak nem sikerült egyenes ágon kijutni a nyári vb-re, Norvégia mögött csak második lett csoportjában. Az első pótselejtezős fordulóban Észak-Írország ellen lépnek pályára a taljánok, továbbjutás esetén pedig Wales vagy Bosznia-Hercegovina vendégeként próbálhatja meg kivívni a kijutást Gennaro Gattuso együttesének.

Forrás: GiveMeSport





