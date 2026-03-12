Példátlan szankciók: A FIFA kezében a döntés

James Kitching, a FIFA korábbi szabályozási igazgatója a Reutersnek adott nyilatkozatában felhívta rá a figyelmet, hogy a nemzetközi szövetség (FIFA) rendkívül széles jogkörrel rendelkezik ilyen esetekben.

"Nincs erre modern kori példa, és a FIFA saját versenyszabályzata szerint teljes mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, hogy bármit tehessenek egy csapat visszalépése esetén" – magyarázta Kitching.

Bár a szakértő hozzátette, hogy a konfliktus jellegére való tekintettel a FIFA akár elnéző is lehetne, a hivatalos versenyszabályzat (World Cup 2026 Regulations) kőkemény pénzügyi retorziókat fektet le.

Mennyibe kerülne a bojkott?

A büntetési tételek attól függenek, hogy Irán mikor jelenti be hivatalosan a visszalépését a június 16-i, Új-Zéland elleni nyitómérkőzésük előtt.

A 10 millió dolláros pofon

250 000 svájci frank lenne a minimum bírság, ha a bejelentés legalább 30 nappal a torna kezdete előtt megtörténik. 500 000, pedig, ha 30 napon belül történne. Irán ezen felül köteles lenne visszafizetni az eddig kapottfelkészülési támogatást és minden egyéb, a tornával összefüggő FIFA-juttatást.

A közvetlen bírságokon túl a legnagyobb érvágást az elmaradt bevételek jelentik. Az Associated Press adatai szerint a bojkottal az iráni szövetség legalább 10,5 millió dollártól esne el. Ez az összeg a csoportkörben való részvételért járó 9 millió dolláros fix díjból és a felkészülési költségekből tevődik össze.

Ki léphet a helyükre?

A FIFA-nak nemcsak a büntetésről, hanem a pótlásról is döntenie kellene. A szabályzat szerint a megüresedett helyre egy "nevesített tartalékot" hívhatnak be, aki általában az adott konföderáció selejtezőjének legjobb, ki nem jutott csapata. Ez jelenleg az Irak vagy az Egyesült Arab Emírségek számára nyithatna kaput a világbajnokságra, ám a logisztikai és adminisztratív határidők miatt a FIFA "versenyt fut az idővel".

Korábban már részletesen írtunk arról, hogy a világbajnokság elmaradhat vagy átalakulhat a háború miatt, illetve elemeztük a Hámenei-gyilkosság hatását a válogatott visszalépésére. A bojkott az iráni futball teljes csődjét is magával vonhatja.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.