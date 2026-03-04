Veszélyben lenne Irán vb-szereplése? Egy fontos FIFA-ülésen nem vett részt az ázsiai ország

Annak ellenére, hogy Irán válogatottja volt az első, amely kijutott a 2026-os, amerikai-mexikói-kanadai rendezésű világbajnokságra, az Iráni Labdarúgó-szövetség képviselői nem vettek részt egy FIFA-tervezési értekezleten, amit Atlantában tartottak ezen a héten.

Az iráni delegáció hiánya rögtön beindította a találgatásokat, hogy az ország nemzeti csapata geopolitikai okok miatt kihagyhatja a világeseményt.

Mint ismert, amerikai és izraeli rakéták csapódtak be Irán területére, így a helyi szövetség elnöke arról nyilatkozott, hogy a sportág miatti ünnepi hangulat gyorsan elillant. "Ami biztos ezután a támadás után, hogy nem várhatjuk reménykedve a világbajnokságot" - nyilatkozta Mehdi Taj az iráni spotoldalnak, a Varzesh3-nek.

Az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnökét, Donald Trumpot arról kérdezték kedd reggel, van-e esély arra, hogy a konfliktus miatt Irán nem vesz részt a nyári világbajnokságon.

"Tényleg nem érdekel [hogy Irán részt vesz-e vagy sem - a szerk.] - ismertette álláspontját a Politicónak. - Irán szerintem egy súlyosan legyőzött ország. Teljesen kimerültek."

