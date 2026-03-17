A FIFA megtörte a csendet: Irán mégsem játszhatja Mexikóban a mérkőzéseit!

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség egyelőre hallani sem akar arról, hogy Irán világbajnoki mérkőzéseit Mexikóba helyezzék át, annak ellenére, hogy a közel-keleti ország labdarúgó-szövetsége azt állítja, hogy tárgyalásokat folytat arról a FIFA-val, hogy a meccseket az Egyesült Államokon kívül rendezzék meg.

MI történt?

Irán eredetileg két találkozót Los Angelesben, egyet pedig Seattleben játszana a 2026-os világbajnokságon, ám vb-szereplésük kérdésessé vált, miután az Egyesült Államok és Izrael a béketárgyalások megfeneklése után február végén megelőző támadást indítottak a közel-keleti ország ellen.

Donald Trump a múlt héten úgy fogalmazott, hogy az iráni játékosok „élete és biztonsága” veszélybe kerülhet, ha az Egyesült Államokba utaznak. Ezután az Iráni Labdarúgó-szövetség felvetette, hogy a mérkőzéseket Mexikóba helyeznék át.

A The Wall Street Journal a múlt hétvégén arról számolt be, hogy Irán már meg is kereste a FIFA-t az ügyben, amit az IFF elnöke, Mehdi Taj is megerősíteni látszott, amikor az iráni nagykövetség mexikói X-oldalán azt írta:

„Tárgyalunk a FIFA-val arról, hogy Irán világbajnoki mérkőzéseit Mexikóban rendezzük meg.”

A FIFA cáfolta, hogy a mérkőzések áthelyezését tervezi

A FIFA friss közleményéből kiderül, hogy rendszeres kapcsolatban áll minden részt vevő szövetséggel – köztük Iránnal is – a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezésével kapcsolatban, és azt szeretné, ha minden csapat a 2025. december 6-án bejelentett menetrend szerint lépne pályára a világbajnokságon, vagyis hogy Irán az Egyesült Államokban játszaná le csoportmérkőzéseit.

Mi áll a FIFA döntésének hátterében?

A FIFA-hoz közel álló források szerint az iráni meccsek áthelyezése komoly fennakadásokat okozna: más válogatottakat is érintene, miközben már eladták a jegyeket, és a globális közvetítési, illetve szponzori megállapodásokat is megkötötték. Irán a G-csoportban Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen játszana. További bonyodalmat jelent, hogy amennyiben másodikként jut tovább, a legjobb 32 között az Egyesült Államokkal találkozna Dallasban.

Egy forrás szerint az Egyesült Államok és Irán egyfajta „idegháborút” vív, és mindkét fél igyekszik olyan helyzetet teremteni, amelyben a másikra háríthatja az esetleges visszalépés felelősségét – miközben a FIFA középen ragadt.

Mikor várható a végső döntés Irán ügyében?

A végső döntés várhatóan a FIFA április 30-i, Vancouverben tartandó kongresszusáig nem születik meg, és a szervezet hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy Irán vegyen részt a tornán. Amennyiben mégsem, a FIFA kizárólagos hatáskörrel dönthet a pótlásról – ilyen esetre a sorsolás után legutóbb 1950-ben volt példa.

Iránt visszalépése esetén Irak, az Egyesült Arab Emírségek vagy Olaszország pótolhatná.

