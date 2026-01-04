Varga Barnabást lefotózták a Liszt Ferenc Repülőtéren – mutatjuk merre tart a Fradi csatára!

Ahogy beszámoltunk róla, a Ferencváros 4,5 millió euróért eladta Varga Barnabást az AEK Athénnak. A magyar támadó a tervek szerint vasárnap délután indult volna el a görög fővárosba, azonban a 17:30-kor induló járata nem indult el időben, mivel a görög légtérzár miatt nem tudott felszállni Athénban, és emiatt nem ért időben Budapestre.

Délután azonban megoldódott a technikai hiba, és feloldották a korlátozásokat az athéni légtérben, így Varga gépe elindulhatott Budapestre. Az Aegean Airlines A3 877 járata több mint másfél órás késéssel, csak 18:13-kor érkezett meg a Liszt Ferenc Repülőtérre, ahonnan 19:35-kor már el is indult Athénba, Varga Barnabással a fedélzeten.

A görög sport24.gr közölt egy képet a Ferencváros támadójáról, ahogy ma délután a budapesti reptér várójában várakozik az A3 877 járatra.

Varga eredetileg ma találkozott volna az AEK Athén klub vezetőivel, mielőtt hétfőn az orvosi vizsgálatok után aláírta volna új szerződését. Viszont így a program könnyen lehet, hogy csúszik, a sport24.gr sem biztos, hogy késő este még találkozni tud az athéni klub képviselőivel.