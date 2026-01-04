Fordulat! Mégis felszállhat Varga Barnabás Athénba tartó repülője?

Mint ismert, a Ferencváros megegyezett a görög AEK Athénnal, Varga Barnabás 4,5 millió euróért a görög csapathoz igazol a januári átigazolási ablakban. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a tervek szerint a 31 éves támadó vasárnap este érkezett volna meg a görög fővárosba, hogy találkozzon az athéni klub vezetőivel. Az orvosi vizsgálat és a szerződéskötés pedig hétfőn zajlott volna le.

Azonban a tervekbe hiba csúszott, ugyanis vasárnap délelőtt megbénult a légiközlekedés Görögországban, ugyanis a légi forgalmi irányítás rádiórendszerének hibája miatt a teljes légteret kénytelenek voltak lezárni. A légiközlekedés nem sokkal 12 óra után ismét elindult, azonban a leállás miatt rengeteg repülő feltorlódott, így a légi forgalom még mostanra sem állt teljesen helyre, szinte minden repülőgép késéssel indul vagy érkezik, több repülőjáratot pedig teljesen töröltek.

Varga járatának 14:40-kor kellett volna felszállni Athénból, és 16:40-re kellett volna a Liszt Ferenc repülőtéren landolnia, azonban a járat több mint másfél órás késéssel, csak 18:13-kor érkezett meg Budapestre.

Így az Aegean Airlines A3 877 járata 17:30 helyett két órával később, 19:35-kor indul majd Athénba, vagyis a magyar támadó 20:30 helyett 22:30 körül száll majd le a görög fővárosban – látható a flighradar24 nevű légiközlekedést figyelő portálon.

A kérdés már csak az, hogy Varga vasárnap még tud-e találkozni a klubvezetőkkel, vagy a program tolódik.