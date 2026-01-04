Ahogy arról mi is beszámoltunk, Varga Barnabás vasárnapra Athénban lehet, hogy véglegesítsék a klubváltását, görög sajtóhírek szerint pedig a hivatalos bejelentés is közel lehet már.

A sport-fm.gr információja szerint vasárnap megérkezik Varga Barnabás Athénba, hogy aláírjon az AEK Athénhoz. A portál szerint 4.5 millió eurót fizethet a görög csapat a Fradinak, aki három és fél éves szerződést írhat alá. Arról is írtunk, hogy az AEK jelenlegi trénere, a volt Videoton-edző, Marko Nikolics is szeretné csapatában tudni a rendszerébe tökéletesen illeszkedő centert.

A 31 éves játékos nagyszerű félszezonon van túl, az FTC-ben 29 meccsen húsz találatot jegyzett, míg a válogatottban 5 gólt rúgott öt pályára lépésén.