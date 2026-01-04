varga-gfx
Szabó Kristóf

Bármelyik percben jöhet a bejelentés Varga Barnabásról!

Görög sajtóhírek szerint mindenben megállapodott a bajnoki címvédő Ferencváros a görög AEK Athénnal válogatott csatárának, Varga Barnabásnak az átigazolásáról, és bármelyik pillanatban érkezhet is a bejelentés.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Varga Barnabás vasárnapra Athénban lehet, hogy véglegesítsék a klubváltását, görög sajtóhírek szerint pedig a hivatalos bejelentés is közel lehet már.

A sport-fm.gr információja szerint vasárnap megérkezik Varga Barnabás Athénba, hogy aláírjon az AEK Athénhoz. A portál szerint 4.5 millió eurót fizethet a görög csapat a Fradinak, aki három és fél éves szerződést írhat alá. Arról is írtunk, hogy az AEK jelenlegi trénere, a volt Videoton-edző, Marko Nikolics is szeretné csapatában tudni a rendszerébe tökéletesen illeszkedő centert.

A 31 éves játékos nagyszerű félszezonon van túl, az FTC-ben 29 meccsen húsz találatot jegyzett, míg a válogatottban 5 gólt rúgott öt pályára lépésén. 

Görögország 1
Arisz crest
Arisz
ARI
AEK Athén crest
AEK Athén
AEK
Barátságos klub mérközések 1
Rapid Wien crest
Rapid Wien
RAP
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0