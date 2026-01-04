Bréking! Meghiúsulhat Varga Barnabás athéni szerződéskötése!

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Ferencváros csatára, Varga Barnabás vasárnap délután indul el Athénba, ahol hétfőn orvosi vizsgálatot követően aláírhat a listavezető AEK-nál.

Azonban a magyar válogatott játékos utazását műszaki gondok nehezíthetik meg, jelentős fennakadások tapasztalhatóak ugyanis a görög légi közlekedésben.

A repülőjárat, amellyel a tervek szerint Varga Barnabás Athénba utazik, vasárnap 17.30-kor szállna fel a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről, majd két óra elteltével érkezne meg a görög fővárosba. Az azonban kérdéses, hogy a járat teljesítésére kijelölt gép időben Budapestre ér-e.

A Flightradar24 nevű, légiközlekedés-figyelő portál délelőtt arról posztolt az X-en, hogy a légi forgalmi irányítás rádiórendszerének hibája miatt Görögország teljes légtere bezárt. 12 óra után nem sokkal a hiba elhárult, ám a menetrend szerinti forgalom lassan áll helyre, rengeteg késő járat torlódott fel. A Vargát szállító gépnek 15.40-kor kellene felszállnia Athénból és egyelőre nem tudni, hogy el tud-e majd pontosan indulni.

Varga a tervek szerint még ma este találkozna az AEK vezetőivel, ès holnap venne részt orvosi vizsgálaton, és ezt követően írná alá a szerződését, de a légiközlekedésben tapasztalható fennakadások miatt lehet csúszni fog a magyar válogatott támadó szerződéskötése.