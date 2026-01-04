Igazi sztárként köszöntötték Varga Barnabást Görögországban + videó, fotók

Mint ismert, a Ferencváros 4,5 millió euróért eladta gólkirályát, Varga Barnabást a görög bajnokságban szereplő AEK Athénnak. A magyar játékos vasárnap délután el is indult volna Athénba, azonban a repülőgépe a görög légzár miatt több mint két órát késett. Miközben a magyar csatár a Liszt Ferenc Repülőtéren várakozott, lelkes rajongók lencsegégre is kapták, a magyar válogatott játékos képe pedig gyorsan körbe is járta a görög médiát.

Az Aegean Airlines A3 877 járata több mint másfél órás késéssel, csak 18:13-kor érkezett meg a Liszt Ferenc Repülőtérre, ahonnan 19:35-kor már el is indult Athénba, Varga Barnabással a fedélzeten.

Varga Barnabás gépe magyar idő szerint 22 órakor le is szállt Athénban, a magyar támadó pedig rögtön kapott egy AEK Athénos sálat is a klub képviselőitől, akik a helyszínen várták a Budapestről érkező játékost.

Kattogtak is a vakuk, amikor a magyar játékos megérkezett az athéni reptérre:

A görög sport24.gr információi szerint Vargát reptérről a szállodába viszik, holnap pedig átesik a kötelező orvosi vizsgálatokon, és hivatalosan is aláírja új szerződését az AEK Athénnal. A 31 éves támadó 2029-ig kötelezi el magát új csapatához.