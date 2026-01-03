Vasárnapra már Athénban lehet Varga Barnabás

Hamarosan lezárulhat Varga Barnabás átigazolási sztorija. A legfrissebb görög információk – köztük a gazzetta.gr és a Sport24 értesülései – szerint a Ferencváros 31 éves csatára vasárnap Athénba utazhat, hogy véglegesítse klubváltását az AEK Athénnal. Úgy tudni, a felek már mindenben megállapodtak egymással, a szerződés lényegi része készen áll, így már csak az orvosi vizsgálatok és az aláírás van hátra.

Kapcsolódó hírek :

Kiderült mennyiért vált klubot Varga Barnabás

Szoboszlai került fel a görög címlapokra

Ezért cáfolt korábban az AEK

Bár korábban az athéni klub cáfolta a Vargával kapcsolatos híreket, mostanra kiderült, mi állt a háttérben. A hírek szerint egy meglehetősen bonyolult esetről volt szó, amelyben egy közel-keleti csapat érdeklődése is nehezítette a tárgyalásokat, ezért választotta a klub a diplomáciai óvatosságot.

Villámgyorsan a mélyvízbe dobhatják

Vargára rendkívül gyorsan szüksége lehet a sárga-feketéknek. A korábbi Videoton-edző, Marko Nikolic együttese ugyanis sűrű program előtt áll, és a szakmai stáb azonnal számítana a magyar válogatott támadó gólerősségére.

Az AEK-ra januárban négy fontos fellépés is vár, így a magyar válogatott támadó rögtön a mélyvízben találhatja magát, hiszen az AEK-ra januárban az Arisz, az OFI Kréta vagy az Aszterasz (kupa), a Panathinaikosz, majd ismét az Aszterasz elleni sorsdöntő mérkőzések várnak.

Ha az üzlet a tervek szerint megköttetik, Varga már ezeken a találkozókon bizonyíthat, nem is beszélve a február eleji, Olympiakosz elleni kiemelt rangadóról.