Varga BarnabásImago
C. Kovács Attila

Varga Barnabás csapatot váltott, ugyanazt az utat választotta, mint Szoboszlai – hivatalos

Varga Barnabás márciusban Szoboszlai Dominik nyomdokaiba lépett, a 31 éves magyar csatár ugyanis válogatottbeli csapattársához hasonlóan szintén egy energiaital-gyártó cég reklámarca lett. Az Adrenalin ugyanis hivatalos felületeit mutatta be a Bírom a pofonokat kampányt, amely Varga Barnabás eddigi pályafutását mutatja be.

Az Adrenalin átigazolása

Az Adrenalin hivatalos közösségi oldalán jelenttete be, hogy Varga Barnabás együttműködési megállapodást kötött az energiaital-gyártó céggel, és mostantól a márka hivatalos nagykövete:

Here we go! Megérkezett bombaigazolásunk: Varga Barnabás az Adrenalin csapat tagja. Varga Barni soha nem adta fel.

  • Akkor sem, amikor az osztrák ötödosztályban játszott,
  • akkor sem, amikor arccsonttörést szenvedett,
  • és akkor sem, amikor elbuktuk a VB pótselejtezőt.

Az Ő karaktere és életújta inspirálja az Adrenalin Energiaital megújulását – írta Facebook-oldalán az Adrenalin.

A reklám hasít az interneten, az Adrenalin Youtube-csatornájára feltöltött promó videót rövid idő alatt több mint 1,2 millióan nézték meg.


Varga Barnabás furcsa, gépies szinkront kapott a videóban

A márka a „Bírom a pofonokat” kampánnyal próbál most nagyot robbantani az interneten. A reklámon egyértelműen érződik a mesterséges intelligencia használata, ugyanakkor a futballista pályafutásának korábbi jeleneteivel kiegészítve kifejezetten látványosra sikerült. Talán egyedül a kissé furcsa, gépies narráció az, ami kizökkenti a nézőt. Bár az idegen hangot nyilván Varga „szinkronjaként” szánták, inkább hat szokatlanul az egyébként jól összerakott anyagban.

Felelevenednek a 2024-es Európa-bajnokság pillanatai, és Varga Barnabás hororrsérülése is

A videóban gyerekkori felvételek, az Adrenalin színeiben feltűnő hős, valamint a 2024-es Európa-bajnokság emlékezetes pillanatai is helyet kapnak. Akkor napokig Varga Barnabás súlyos, a skótok elleni meccsen elszenvedett sérüléséről beszélt a világ. Felidézik azt a jelenetet is, amikor Szoboszlai Dominik a mentősökkel együtt rohant a pályára, hogy segítsen sérült csapattársán.

A teljes reklámot az Adrenalin Youtube-csatornáján nézhetitek meg:


Varga Barnabás egyébként ezzel az együttműködési megállapodással Szoboszlai Dominik nyomdokaiba lépett, aki 2024 óta a Red Bull energiaital-gyártó cég reklámarca. 

Varga Barnabás gólt szerzett, majd megsérült Görögországban

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Varga Barnabás gólt szerzett a Kifisia elleni bajnokin, azonban az AEK Athén csatára ezt követően bokasérülést szenvedett, így egyelőre kérdéses, hogy pályára léphet-e a szlovénok elleni szombati felkészülési mérkőzésen. A Ferencvárostól a téli átigazolási időszakban távozó csatár ugyan hazautazott Telkibe, de kihagyta a magyar válogatott hétfői edzését. 

Korábban arról is írtunk, hogyan éltették a görögök Varga Barnabást, miután betalált a Kifisia ellen. 

