Utólagos változások a magyar válogatott keretében – sérülések miatt érkeztek új behívók

A felkészülés kezdetét követően módosult a magyar labdarúgó-válogatott kerete: sérülések és hiányzások miatt Marco Rossi szövetségi kapitány több játékost is utólag hívott meg Telkibe. Nagy Zsolt és Szalai Attila csatlakozott a többiekhez.

Változtatás kényszerűségből

A szakmai stáb döntését elsősorban kényszer szülte, miután néhány korábban meghívott futballista nem tudta vállalni a játékot. A pótlások célja, hogy az edzések és a felkészülési mérkőzések során is teljes értékű munkát végezhessen a csapat.

Nego Loic biztosan nem lép pályára a következő mérkőzéseken, miután a Le Havre hétvégi bajnokiján megsérült. Varga Barnabás az AEK Athén vasárnapi mérkőzésén szenvedett bokaficamot, ezért egyelőre nem csatlakozik a csapathoz az edzéseken.

Orbán Willi és Styles Callum – a szövetségi kapitánnyal előzetesen egyeztetve – személyes okok miatt nem csatlakozott a kerethez. Az RB Leipzig védője várhatóan a hét második felében érkezik Telkibe.

Dárdai Márton szintén kihagyta a mai edzést; csatlakozása kedden várható, de egyelőre nem világos, mikor lesz ismét edzés- és játékra alkalmas állapotban a vasárnapi sérülése után.

A Marco Rossi vezette szakmai stáb utólag Nagy Zsoltot és Szalai Attilát hívta meg a keretbe, hogy a hiányzók miatt teljes legyen a csapat.

A magyar válogatott Szlovénia és Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában, a keret alakítása pedig jól mutatja: a stáb rugalmasan reagál a váratlan helyzetekre is.

Szlovén hiányzók: kulcsemberek maradnak ki

A szombati, Szlovénia elleni mérkőzés előtt az ellenfélnél is komoly problémák adódtak.

Sérülés miatt nem léphet pályára Benjamin Šeško, a szlovénok egyik legveszélyesebb támadója, aki klubjában, a Manchester Unitedben is meghatározó szerepet tölt be.

Mellette Jan Oblak kapus és David Brekalo is hiányozni fog, így a vendégek több kulcsember nélkül érkeznek Budapestre.

Lehetőség a bizonyításra

A keretben történt változások mindkét oldalon új helyzetet teremtenek:

a magyar válogatottnál az utólag behívott játékosok, míg a szlovénoknál a tartalékok kaphatnak nagyobb szerepet.

A felkészülési mérkőzés így nemcsak eredmény szempontjából lehet fontos, hanem azért is, mert több játékos számára kínál ritka lehetőséget a bizonyításra a nemzetközi porondon.

