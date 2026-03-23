Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az AEK Athén 3-0-s győzelmet aratott a Kifisia ellen a görög bajnokság 26. fordulójában vasárnap este. A találkozó harmadik gólját Varga Barnabás szerezte, akit így éltetett a hazai publikum gólja után:

Varga Barnabás egyébként megsérült a találkozón, ezért Marko Nikolics vezetőedző már a félidőben lecserélte.

A magyar játékos azonban egyelőre úgy néz ki jól van, azóta friss hírek érkeztek az állapotáról.

