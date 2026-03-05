Varga Barnabás meghódította Görögországot, nem tudnak betelni vele!

Varga Barnabás vasárnap egy gólt és egy gólpasszt jegyzett a Volosz ellen 2-2-vel végződő görög bajnokin, a magyar játékos így kétségtelenül tevékeny részt vállalt az AEK Athén drámai pontszerzésből.

Mi történt?

Varga Barnabás a 34. percben Razvan Marin pontos beadását követően fejjel egyenlített, a 98. percben pedig önzetlen megoldással készítette le a labdát Filipe Relvasnak, aki bombagóllal állította be a 2–2-es végeredményt. Varga akár duplázhatott is volna: a 71. percben ismét betalált, ám gólját les miatt érvénytelenítették. Sőt a magyar játékos akár tizenegyest is rúghatott volna, ha videóbíró nem szól közbe.

A 28-szoros magyar válogatott támadó a levegőben különösen hatékony volt: kilenc fejpárbajából hatot megnyert a Volosz elleni bajnokin, és folyamatosan rettegésben tartotta a hazaiak védelmét.

Ódákat zengenek Varga Barnabásról

A Ferencvárostól érkező csatár teljesítménye megihlette Nikos Tzalidist, a sdna.gr újságíróját, aki egy hosszabb véleménycikket írt a 31 éves játékosról.

A cikk szerzője kiemelte, hogy különösen figyelemre méltó Varga teljesítménye annak fényében, hogy mindössze két hónapja erősíti az AEK-et, mégis máris kulcsszereplővé vált Marko Nikolics együttesében.

„Nyolc bajnoki mérkőzésen – 542 játékperc alatt – négy gólt szerzett, miközben nemcsak a befejezésekben vállal fontos szerepet. Rengeteget dolgozik a csapatért, területeket nyit Luka Jovics és a középpályások előtt, miközben a levegőben rendkívül hatékony, és lábbal is komoly kvalitásokat mutat"

– dicsérte Vargát Tzalidis, aki hozzátette, hogy játékában az is szembetűnő, hogy következetesen végrehajtja Nikolic elképzeléseit, maximálisan teljesíti a rábízott feladatokat, és különösen veszélyes, amikor a labda a levegőben érkezik. Ilyen helyzetből talált be korábban az Olympiakosz elleni rangadón, a Panserraikosz ellen (kétszer is), legutóbb pedig a Volosz kapujába is.

Bajnoki címet jelenthet Varga Barnabás teljesítménye

Tzalidis szerint ahogy tovább erősödik az összhang a csapattársaival, Varga teljesítménye még tovább javulhat. Marko Nikolic jelenleg a Varga–Jovic csatárpárosra építi támadójátékát, az AEK pedig stabilan 4–4–2-es rendszerben futballozik.

A bajnokság hamarosan a legfontosabb szakaszába érkezik, és könnyen lehet, hogy a két támadó együttműködése döntőnek bizonyul majd azokon a rangadókon, ahol a legapróbb részletek is számítanak.

Varga Barnabás gólja:

és gólpassza a Volosz elleni bajnokin:





