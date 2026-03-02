Hiába Varga remeklése: Marko Nikolicsra figyel Görögország

Varga Barnabás: Újabb gól és sorsdöntő gólpassz

A magyar csatár ott folytatta, ahol legutóbb abbahagyta. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Varga Barnabás már az első félidőben megvillant, amikor a 34. percben egy Marin-beadást követően kíméletlen fejessel egyenlített. A magyar támadó a levegőben ezúttal is verhetetlennek bizonyult, lángra lobbantva a vendégszektort.

A mérkőzés hullámzása azonban nem ért véget: a Volosz egy büntetővel ismét előnybe került, az AEK-nak pedig az utolsó pillanatig küzdenie kellett a pontszerzésért. Bár egy találatát a VAR les miatt érvénytelenítette, Varga végül góllal és egy 98. perces gólpasszal zárta a meccset, amikor Filipe Relvas elé készítette le a labdát a végső egyenlítésnél.

Nikolics: „Büszke vagyok, hogy a görög bírók tudnak szerbül”

A drámai pontmentés ellenére Marko Nikolics nem a játékkal, hanem a játékvezetői ítéletekkel foglalkozott a sajtótájékoztatón. Az AEK mestere láthatóan nehezen viselte a bírói ténykedést, különösen azt a piros lapot, amelyet a kispadnál kapott.

„Mit kommentáljak? Nyilvánvaló, mi történt. Van elég anyagotok, amiről éjjel-nappal írhattok a jövő hétig. Láttam egy egyértelmű szabálytalanságot és egy kezezést is Pelionnál. Figyelek ezekre a dolgokra. Butának érzem magam, mert augusztus óta beszélünk ezekről, most már március van – ez nem fog változni” – nyilatkozta feldúltan a szakember a Gazzetta jelentése szerint.

A szerb tréner külön kitért arra a szürreális pillanatra, amikor közölték vele, miért kellett elhagynia a kispadot. Állítása szerint csak magyarázatot kért a vitatott szituációkra, a válasz mégis a kiállítás volt.

„Azt mondták, a játékvezető hallotta, amint szerbül mondok valamit. Nos, büszke vagyok rá, hogy a görög bírók tudnak szerbül. Ennyi az egész történet.”

Folytatás a rájátszásban

Az AEK Athén az 53 pontos Olimpiakosz mögött jelenleg a második helyen áll a tabellán, és már biztos résztvevője a bajnoki felsőházi rájátszásnak. Bár Nikolics szerint csapata ellen „lejt a pálya”, az összetartás erősebb, mint valaha. A kérdés már csak az, hogy Varga Barnabás gólérzékenysége elég lesz-e a bajnoki címhez a rájátszás feszült légkörében.



