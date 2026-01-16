A FIFA-hoz fordulhatnak a románok az Újpest miatt

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, zavaros körülmények között távozott Újpestről a portugál André Duarte, aki a lila-fehérek szerint jogellenesen bontotta fel a tavaly nyáron meghosszabbított szerződését, és jogi útra tereli az ügyet. Novemberben Duarte bejelentette, hogy elhagyja a IV. kerületieket, és a román FCSB-hez igazol, ám a bukaresti klub tulajdonosa, a hírhedten magyargyűlölő Gigi Becali szerint nem kapták meg a játékengedélyhez szükséges papírokat, ezért nem tudták nevezni az Arges elleni bajnoki mérkőzés keretébe - szúrta ki a csakfoci.hu.

"Remélem, megkapjuk Duarte papírjait, a magyaroknak ki kell adniuk. Várunk. Ha nem kapjuk meg 72 órával a mérkőzés előtt, a FIFA-hoz fordulunk, és ők megoldják. A szabályok szerint kötelesek kiadni" - mondta a FCSB tulajdonosa a román Digi Sportnak. Ezek szerint a kérdés eldőlt, mivel nem lépett pályára Duarte a bukaresti csapatban, a román rekordbajnok a FIFA-hoz fog fordulni a játékos ügyében.

Nem ez az első eset, hogy meggyűlik a baja a románokkal az Újpestnek, George Ganea édesapja szerint azért bontottak szerződést a 37 mérkőzésen gól nélkül távozó csatárral, mert román nemzetiségű.

Duartén kívül egy másik portugál játékos is elhagyhatja a Szusza Ferenc Stadiont, korábban arról írtunk, Iuri Medeirossal is szerződést bonthat az Újpest. De nem csak távozók vannak a lila-fehér együttesnél, azóta kiderült, bajnokságon belül erősíthet a támadósorban Dárdai Pál sportigazgató, valamint a szlovén bajnokságból igazolhat gólkirályt Szélesi Zoltán csapata. A pletykákon kívül hivatalosan is igazolt játékost az Újpest, nemrég bejelentették, hogy Zalaegerszegről hoztak fiatal védőt akár Duarte pótlására.