Tegnap érkezett a hír, hogy a korábbi válogatott szövetségi kapitány előszőr vállalhat munkát az NB1-ben, és az Újpest FC sportigazgatója lehet. A német másodosztályú Hertha korábbi vezetőedzője legutóbb a 2023-24-es szezonban dolgozott, most viszont hazatér Magyarországra a volt szövetségi kapitány.

Tudatos építkezés része Dárdai kinevezése

A sajtótájékoztató elején Ratatics Péter, a klub elnöke elmondta, ez a kinevezés egy tudatosan felépített építkezés része, nagy mérföldkő az Újpest számára:“3 dolog kell egy sikeres klubhoz - vállalati felfogás, infrastruktúra és szakmai koncepció. Az első kettő már megvolt: erősítettük a kommunikációt, fejlesztettük az edzőpályákat. Ebben a sportszakma az egyik legerősebb pillér.” Kiemelte, szerinte megszerezték a legmagasabb szakmai polcon lévő sportembert Dárdai Pál személyében, aki januártól 1-től veszi át az irányítást.

Ezután az új sportigazgató vette át a szót:“Hazajöttem, a Herthától elköszöntem saját kezdeményezésre.” Dárdai elmondta: Újpesten akarnak valamit, komoly célok vannak, amiért érdemes dolgozni. Beszélt Hernádi Zsolttal is, a főszponzor MOL elnökével, aki többször is hívta már haza. “Nálam minden fekete és fehér, félév alatt mindent szeretnék megismerni a klub körül, felső csúcs pedig a nemzetközi szereplés.”

Változások a szakmai stábban

A klub elnöke elmondta, innentől kezdve nem az ő feladata meghatározni a szakmai stábot, ezt már Dárdai Pálnak kell megterveznie és kitalálnia. Dicsérte a mostani stábot, hogy elvállalták egy nehéz időszak után a csapat irányítását. Dárdai türelmet kért ezzel kapcsolatban, lesz egy szakami kiértékelés, és elmondta, hogy az előzetes hírekkel ellentétben nem home office-ban lesz, hanem nagyobb arányban tölti az idejét Budapesten.

Arra a felvetésre, hogy miért nem edzőnek jön, Dárdai kiemelte, ő már nem akar edzősködni, bár voltak ilyen ajánlatai: “Azért vállaltam el, mert tudom, mire vagyok képes, ezzel tudom motiválni magam.”A következő edzőről nem mondott el konkrétumokat, szerinte nem is érdemes még erről beszélni. Kiemelte, húsz játékos cserélődött, nem is volt elvárás, hogy egyből bajnokok legyenek a szezon végén. Viszont pár játékosból, ha tudnak vezért faragni, sikeresebb lehet a szezonjuk: “3-4 játékkosból vezért kell faragni, hogy érezék, mi az a lila.”

“Nem foglalkozom a nyomással, lepereg rólam”

Dárdai szerint tudja magáról, mire képes, ezért egyáltalán nem foglalkozik a nyomással. Ez annak kapcsán került szóba, hogy mikor érhetik utol a rivális Ferencvárost: “Most írtam alá a szerződést, végig kell néznem mindent. Nem foglalkozok a Fradival, nincs meg bennem egyelőre ez a rivalizálás, most még saját magunkkal versenyzünk.”

A koncepciójáról elmondta, filozófiát kell kialakítani, nem játékrendszert. Egyenes kommunikációra és őszinte beszédre van szükség a sportigazgató szerint, a többi utána következik.

”Elmondtam, csak akkor jövök, ha a legkisebbektől a legnagyobbakig foglalkozhatok. Nem okoskodni jövök, nem tudásom, hanem tapasztalatom van. A kisgyerekek a legfontosabbak, ezért velük is szeretnék foglalkozni.”- fedte fel Dárdai, milyen feltétellel csatlakozott az Újpesthez. Ratatics Péter klubelnök kiemelte, nem is szerződtette volna Dárdait, ha nem a teljes struktúrával foglalkozik.

Erősödhet a magyar vonal?

Ezzel kapcsolatban a sportigazgató elmondta, ugyanúgy kellenek a magyar és külföldi játékosok is, a csapategység a legfontosabb. Szerinte kicsit idős a keret, így fiatalokat is be kell építeniük, amivel a magyar futball is jól jár.

