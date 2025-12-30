Hivatalos: Bejelentette új vezetőedzőjét és stábját az Újpest

Az Újpest FC első osztályú csapatának irányítását a 2025. 12. 30-tól a klub korábbi játékosa, Szélesi Zoltán veszi át. Az új vezetőedzővel a csapat célja a közlemény szerint a szezonban a lehető legjobb eredmény elérése, amely alapot adhat a következő évek sikereinek.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Újpest vezetőedzője lehetek, hiszen mindenki tudja, itt lett belőlem első osztályú játékos, és innen indult minden, az összes olyan esemény, ami miatt ma az vagyok, aki. Köszönöm a bizalmat Ratatics Péter elnök úrnak, Benczédi Balázs ügyvezető igazgatónak és Dárdai Pálnak, az Újpest FC sportigazgatójának, mindent el fogok követni azért, hogy megháláljam ezt a számukra. Ugyanitt szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek mindazt, amit kaptam. Hogy számtalan utánpótlás-válogatottat vezethettem, megbízott szövetségi kapitányként a Nemzeti Tizenegy kispadján ülhettem, és azt, hogy mindenben a segítségemre voltak. Most azonban új fejezet kezdődik! Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten” – mondta el Szélesi Zoltán, az Újpest FC frissen kinevezett vezetőedzője.

„Örülünk, hogy Zolit sikerült megszerezni, megnyerni az Újpest számára, hiszen, ha valaki, ő tudja, mit jelent ez a Klub. Játékosként kevesen futottak be ilyen karriert, mint ő, és edzőként is minden korábbi állomáshelyén bizonyította, hogy a rendelkezésére álló játékosokból, lehetőségekből a lehető legtöbbet tudja kihozni. Komoly tapasztalattal rendelkezik, és olyan friss, versenyképes tudással, ami az egész Újpest számára segítséget jelent” – tette hozzá Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.



Az első csapat stábjához csatlakozott még Egressy Gábor, aki Dárdai Pált tanácsadóként fogja segíteni, valamint Admir Hamzagic, pályaedző, aki a korábbi több mint 14 évet a Hertha BSC kötelékében töltötte. A korábbi öt mérkőzésen a csapatot felkészítő stábból Nikola Mitrovics továbbra is pályaedzőként fogja szolgálni a klubot.



Bodor Boldizsár a továbbiakban visszatér a második csapat élére.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.