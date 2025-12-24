A Nemzeti Sport szúrta ki Ionel Ganea ProSportnak adott interjúját, melyben az apuka azt állítja, azért bontottak fiával szerződést Újpesten, mert román: “Hála Istennek George egészséges, de klubnál gondok vannak, kicserélődött a menedzsment, nincsen egy stabil edzőjük és nem igazán kedvelik, mert román. Ezt hallottam azoktól, akikkel beszélni szoktam Magyarországon. Még fél év volt hátra a szerződéséből, szerettünk volna megegegyezni velük a távozásról. Miért tartanák meg? Olyan filozófiájukvan, amit ritkán lát az ember” - nyilatkozta a ProSportnak Ganea édesapja.

A Nemzeti Sport emlékeztetett, Ganea 2023 óta 37 meccsen nem szerzett gólt lila-fehér mezben, és a klub akkor is kitartott támadója mellett, mikor az súlyosan megsérült 2024 tavaszán. Idén is 7 meccsen becserélték, viszont gólt ezeken a meccseken sem tudott szerezni.

A lap szerint Ionul Ganea az egyik legnagyobb botrányhős a román labdarúgásban, akit egyszer 22 mérkőzésről tiltottak el a bíró asszisztensének fojtogatásáért. A volt futballista fiatalbbik fia tiszteletére rendezett tornán nyilatkozott az Újpest immár volt focistájáról a bukaresti ProSportnak.

George Ganea utolsó újpesti mérkőzését hétvégén játszotta a Kazincbarcika elleni, 2-1-s győzelemmel véget érő összecsapáson.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.