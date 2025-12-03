Andre Duarte Újpestújpestfc.hu
Zavaros körülmények között távozott, jogi lépéseket tesz volt játékosa ellen az Újpest

A lila-fehérek úgy vélik, jogellenesen bontotta fel szerződését a labdarúgó.

Az Újpest a minap egy közleményben tudatta, hogy André Duarte jogszabályt szegve bontotta föl a szerződését, amit még nyáron hosszabbított meg a lila-fehérekkel. 

Ezzel anyagi kár érte az Újpestet, amely emiatt megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben. 

Az NSO megjegyzi, hogy annak ellenére állapodott meg a hátvéddel a vezetőség augusztusban, hogy még ugyanabban a hónapban egy klubrekord közeli összeget ajánlatot kaptak érte.

Azóta azonban nagyot fordult a világ, és novemberben Duarte bejelentette, hogy elhagyja a Szusza Ferenc Stadiont. Hétfőn pedig be is mutatta őt új együttese, a román FCSB, amelyhez szabadúszóként írt alá. Csakhogy úgy tűnik, a szerződésbontás jogszerűtlenül zajlott. 

Alább olvasható az Újpest teljes közleménye: 

„A napokban megjelent hírek kapcsán az Újpest FC megerősíti, hogy André Duarte azonnali hatályú felmondás útján megszüntette határozott idejű munkaviszonyát a klubbal, ennek következtében a munkaviszonya megszűnt. 

A klub a munkaviszony fennállása során mindvégig jogszerűen, a mindkét fél által aláírt munkaszerződés keretei között járt el, így a felmondás jogellenesen történt. 

A jogellenes felmondás közlését követően az Újpest FC azonnal felvette a kapcsolatot a játékossal a helyzet rendezése érdekében, azonban André Duarte ettől teljesen elzárkózott.

A játékos a fentebb részletezett jogellenes cselekedeteivel jelentős anyagi kárt okozott, ennek megtérítése érdekében a klub azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat”

