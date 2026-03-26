Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Játékos-edzőt nevezhet ki a Tottenham, ha nem találnak utódot

Tottenham Hotspur

Sajtóértesülések szerint a Spurs vezetősége radikális megoldáson gondolkodik, ha két héten belül nem sikerül lezárni a vezetőedző-kérdést.

A Tottenham Hotspur háza táján továbbra sem csillapodnak a kedélyek. Miután a klub hivatalosan is megvált a horvát szakembertől, és az Igor Tudor menesztéséről szóló hírek bejárták a világsajtót, Daniel Levy elnöknek gyors megoldást kell találnia a kispadra.

A legfrissebb beszámolók azonban egy egészen váratlan forgatókönyvet vázolnak fel.

Két hete maradt a vezetőségnek

A SpursDaily információi szerint a klubvezetés belső köreiből származó hírek azt sugallják, hogy a Tottenham egyfajta ultimátumot adott saját magának. Amennyiben a következő 14 napban nem sikerül megfelelő, hosszú távú megoldást találni Igor Tudor pótlására, a klub fontolóra veszi egy játékos-edző kinevezését a szezon hátralévő részére.

"Klubon belüli források szerint, ha az elkövetkező két hétben nem találnak megfelelő helyettest Igor Tudor helyére, a Spurs fontolóra veszi, hogy játékos-edzői szerepkört bíz az egyik tapasztalt labdarúgójára" – olvasható a hírekben.

Romero vagy Maddison veheti át az irányítást?

Bár korábban felmerült, hogy a Ferencvárostól távozó Robbie Keane is képbe kerülhet, vagy éppen Ryan Mason ugrik be ismét tüzet oltani, a legújabb pletykák a keret jelenlegi vezéreit említik.

A jelentések szerint a két legfőbb jelölt a belső "vezetői szerepkörre". Az argentin világbajnok védő, Cristian Romero tekintélye megkérdőjelezhetetlen, bár az utóbbi időben sokat cikkeztek az esetleges távozásáról és az Atletico Madrid érdeklődéséről. Ettől függetlenül ő az egyik legmeghatározóbb karaktere a Spurs kezdőcsapatának. Az angol irányító, James Maddison érkezése óta a csapat szellemi vezérévé vált, és a kommunikációs képességei alkalmassá tehetik a taktikai utasítások közvetítésére.

A Premier League történetében nem lenne példa nélküli a játékos-edzői kinevezés (elég csak Gianluca Vialli vagy Ruud Gullit nevére gondolni), ám a modern futballban ez a megoldás rendkívül kockázatosnak és ritkának számít.

A Tottenham szurkolói egyelőre feszülten várják, hogy a klubnak sikerül-e egy nevesebb szakembert Londonba csábítania, vagy valóban a "házi megoldás" mellett döntenek.

