Ilyen van? Aktív játékos lehet a Spurs vezetőedzője

Vasárnap vált hivatalossá a régóta várt edzőváltás: a Premier League 17. helyén álló Tottenham Hotspur menesztette a horvát Igor Tudort.

Épphogy kihűlt Tudor helye a kispadon, a sajtó természetesen elkezdte bedobálni azokat a neveket, akik átvehetik a csapat irányítását. A BBC értesülései szerint Roberto de Zerbit szeretné meggyőzni a Sarkantyúsok vezetősége, hogy mentse meg a kieséstől a Spurst, ám az olasz továbbra is kitart azon álláspontja mellet, miszerint csak nyártól, és csak az elsőosztályban venné át az észak-londoniakat.

Sean Dyche, Tim Sherwood és Robbie Keane is a lehetséges opciók között lehet, ám mindnyájukban közös, hogy kizárólag hosszabb távra köteleznék el magukat a Tottenham Hotspurnél, ami szembemegy a vezetők azon terveivel, hogy Roberto de Zerbi vegye át az irányítást nyártól.

Ennél radikálisabb ötletek is napvilágot láttak: mi is beszámoltunk róla, hogy két jelenlegi játékos, Cristian Romero vagy James Maddison úgynevezett "játékos-edzőként" vezetné a Spurst a hátralévő fordulókban, Tudor távozásával pedig Ben Davies nevét is megemlítette a sajtó. Két lehetséges forgatókönyv is elképzelhető a walesi játékos számára: egyfelől másodedzői feladatokat kaphat Davies az AS Monaco korábbi edzője, Adi Hütter mellett, de akár egymaga is átveheti a csapatot a klub játékosa.

Bárki is legyen a Spurs harmadik edzője ebben az idényben, a feladat adott: megmenteni a kieséstől a Tottenham Hotspurt, mely jelenleg egyetlen ponttal előzi csak meg a már kiesőhelyen álló, 18. West Ham Unitedet.

