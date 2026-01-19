Új edzője megerősítette Tóth Alex érkezését – már alig várja, hogy pályára küldje!

Ahogy korábban már beszámotunk róla, a Ferencváros és az AFC Bournemouth megegyezett egymással Tóth Alex átigazolásával kapcsolatban, a Fradi 20 éves középpályása már el is utazott Angliába egy magángéppel, és át is esett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon.

Az AFC Bournemouth hétfőn a Brighton ellen lépett pályára a Premier League-ben, a mérközés után pedig Andoni Iraola megerősítette, hogy Alex Tóth hamarosan a Cseresznyések játékosa lesz:

– Azt mondta, segítségre lesz szükségük. Mint például Tóth Alex?

– Igen. Néhány formalitás vele kapcsolatban ugyan még hátravan, végig kell futni a kötelező köröket, de nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy lezárjuk az ügyét. Aztán meglátjuk, hogyan alakulnak a következő napok az átigazolási időszak végéig, mert egyértelmű, hogy most nehéz helyzetben vagyunk.

Iraola szavaiből arra lehet következtetni, hogy Tóth Alex a sok távozó miatt mindenképp meg fogja kapni a lehetőséget a spanyol vezetőedzőtől.

Kubatov Gábor is Tóth távozásáról beszélt

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke hétfőn megerősítette a transzfert, valamint azt is elárulta, mekkora összegért adták el a magyar játékost. Később a játékos menedzsere is megszólalt, és további részleteket árult el Tóth átigazolásával kapcsolatban.