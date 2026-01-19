Tóth AlexMNO/Tumbász Hédi
Kovács Attila

Új edzője megerősítette Tóth Alex érkezését – már alig várja, hogy pályára küldje!

Az AFC Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola hétfőn este elárulta, hogy már csak pár kötelező kör van hátra, és Tóth Alex csatlakozik az angol csapathoz. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámotunk róla, a Ferencváros és az AFC Bournemouth megegyezett egymással Tóth Alex átigazolásával kapcsolatban, a Fradi 20 éves középpályása már el is utazott Angliába egy magángéppel, és át is esett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon

Az AFC Bournemouth hétfőn a Brighton ellen lépett pályára a Premier League-ben, a mérközés után pedig Andoni Iraola megerősítette, hogy Alex Tóth hamarosan a Cseresznyések játékosa lesz:

– Azt mondta, segítségre lesz szükségük. Mint például Tóth Alex?

– Igen. Néhány formalitás vele kapcsolatban ugyan még hátravan, végig kell futni a kötelező köröket, de nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy lezárjuk az ügyét. Aztán meglátjuk, hogyan alakulnak a következő napok az átigazolási időszak végéig, mert egyértelmű, hogy most nehéz helyzetben vagyunk.

Iraola szavaiből arra lehet következtetni, hogy Tóth Alex a sok távozó miatt mindenképp meg fogja kapni a lehetőséget a spanyol vezetőedzőtől.

Kubatov Gábor is Tóth távozásáról beszélt 

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke hétfőn megerősítette a transzfert, valamint azt is elárulta, mekkora összegért adták el a magyar játékost. Később a játékos menedzsere is megszólalt, és további részleteket árult el Tóth átigazolásával kapcsolatban.

