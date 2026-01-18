Tóth Alex már a reptéren, hamarosan bemutathatják új csapatánál!

Brit sajtóértesülések szerint Tóth Alex, a Ferencváros kilencszeres válogatott középpályása az Egyesült Királyságba utazik, ahol először átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd aláírja a szerződését új klubjával. A 20 éves játékos magyar idő szerint várhatóan 20:30 körül érkezik meg a szigetországba.

Az üzlet előtt már nincs akadály: a Ferencváros és az AFC Bournemouth mindenben megállapodott egymással, így Tóth Alex a Premier League-ben folytathatja pályafutását. A megállapodás értelmében az angol klub 12 millió eurót fizet a zöld-fehéreknek, amely teljesítménybónuszok révén további 3 millió euróval növekedhet.

Angol sajtóhírek szerint Kerkez egykori csapata hétfőn, de legkésőbb kedden jelentheti be Tóth Alexet.

A Bournemouth pénteki sajtótájékoztatóján Andoni Iraola még nem erősítette meg a magyar játékos érkezését, azonban már a spanyol trénernek a jövő héten már nem kell titkolóznia, nyíltan beszélhet róla, mennyire elégedett a ferencvárosi játékos megszerzésével.

Sokáig a Lazio is versenyben volt Tóth Alexért

Sokáig úgy tűnt, hogy Tóth Alex a Lazio játékosa lehet, miután olasz sajtóhírek szerint a magyar játékos már megegyezett a római klubbal, és az átigazolási ügyekben általában jól informált Nicoló Schira olasz sportújságíró már a 20 éves középpályás fizetését is nyilvánosságra hozta. Azonban nem sokkal később Tóth Alex játékosügynöke, Papp Bence az M1-nek cáfolta azokat az olasz sajtóhíreket, elmondása szerint ügyfele nem egyezett meg a Lazióval.

Végül a Ferencvárosnak a Bournemouth-szal sikerült megegyeznie, így Tóth Alex Olaszország helyett az angol Premier League-ben folytatja a karrierjét.