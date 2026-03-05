Kiderült, mikor térhet vissza Szoboszlai Dominik a sérüléséből!

Hogyan sérült meg Szoboszlai?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Wolves elleni bajnoki utolsó perceiben belerúgtak Szoboszlai Dominik bokájába, a magyar játékos lent is maradt a földön, majd bicegve folytatta a mérkőzést.

A Szoboszlai Dominik sérüléséről készült videót itt tudod visszanézni.

Külön bosszantó, hogy a játékvezető, Thomas Bramall le sem fújta az esetet, nagyvonalúan továbbot intett, pedig ha nem is látta, minimum hallania kellett volna a csontzenét.

Szoboszlai a rúgás ellenére végig a pályán maradt

A magyar játékos nem kért cserélt, így egy perccel testközelből nézhette végig, ahogy a Wolves egy komikus találatnak köszönhetően megszerezte a vezetést, a gólt egyébként pont az az André szerezte, aki egy perccel korábban belerúgott a 25 éves magyar középpályás bokájába. A mérkőzést végül ezzel a góllal húzta be a Wolves 2-1-re.

Szoboszlai jól van

Információink szerint szerencsére Szoboszlai sérülése nem súlyos, így pénteken nagyvalószínűséggel már bevethető lesz a Wolves elleni "visszavágón". Ugyanis a keddi bajnoki után pénteken az FA-kupa nyolcaddöntőjében találkozik a két csapat.

További jó hír a Liverpool szurkolóinak, hogy Arne Slot vezetőedző a mérkőzést megelőző csütörtöki sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Florian Wirtz is visszatérhet, azonban maximum csak pár percet fog kapni csereként, többet még nem bír a német középpályás.

Szoboszlai sérülése nem jött szóba a sajtótájékoztatón, ami tovább erősíti azokat a híreket, miszerint a magyar játékos már kiheverte André rúgását, és pénteken bevethető lesz.

Szoboszlai kezdeni fog

A The Standard beszámólja szerint pedig Szoboszlai nemcsak, hogy bevethető lesz, de ott lesz Arne Slot kezdőcsapatában, ugyanis a holland edző nem akarja pihentetni kulcsjátékosait a jövő keddi, Galatarasay elleni BL-nyolcaddöntő előtt, ugyanis veszélyben forog az állása, így nem akarja megkockáztatni, hogy egy héten belül kétszer kikapjanak a sereghajtó Wolvestól, ami könnyen az állásába kerülhetne.

