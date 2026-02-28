A Liverpool gyorsan kihasználta a hazai pálya előnyét, az ötödik percben Hugo Ekitiké góljának köszönhetően már 1-0 állt az eredményjelzőn.
Húsz perccel később pedig megduplázták az előnyüket a vörösök, Szoboszlai Dominik belefelé csavart szögletét a csapatkapitány, Virgil van Dijk csúsztatta be a hosszúba.
Virgil van Dijk gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.
A mérkőzés tudósítását pedig IDE KATTINTVA találod meg.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!