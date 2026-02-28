Goal.com
C. Kovács Attila

Ott van! Szoboszlai zseniális gólpasszával már két góllal vezet a Liverpool! + videó

A Liverpool a West Ham Unitedet fogadta a Premier League 28. fordulójában szombat délután. A találkozó második gólja Szoboszlai Dominik pazar szöglete után született, a magyar játékos remek szabott tekesérét Virgil van Dijk bólintotta be a kapuba. Mutatjuk Szoboszlai villanását!

A Liverpool gyorsan kihasználta a hazai pálya előnyét, az ötödik percben Hugo Ekitiké góljának köszönhetően már 1-0 állt az eredményjelzőn. 

Húsz perccel később pedig megduplázták az előnyüket a vörösök, Szoboszlai Dominik belefelé csavart szögletét a csapatkapitány, Virgil van Dijk csúsztatta be a hosszúba.

Virgil van Dijk gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A mérkőzés tudósítását pedig IDE KATTINTVA találod meg. 

