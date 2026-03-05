Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool kedden meglepetésre 2-1-s vereséget szenvedett a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában, egy komikus gól okozta a Mersey-parti gárda vesztét a 94. perben. Azonban a vörösöknek nincs idejük sokáig nyalogatniuk a sebekeit, ugyanis a két csapat az FA-kupában ismét összecsap egymással pénteken 21 órától.

Arne Slot tudja, mi az, amin változtatni kellene

A pénteki FA-kupa mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Slot elmondta, hogy a csapatnak több helyzetet kell kialakítania a pályán. A Wolves korábban a Liverpool mellett az Aston Villát is legyőzte, de ez nem csillapította a csalódott szurkolók dühét. Most eljött az idő a revansra, bár a felek nem a bajnokságban találkoznak újra, hanem az FA-kupában, ahol a tét a legjobb nyolc közé jutás lesz.

Slot a pénteki mérkőzés előtt úgy fogalmazott, hogy a keddi találkozót nem volt nehéz elemezni: sok labdabirtoklás mellett kevés helyzetet tudtak kialakítani, ami a szezon során többször előfordult már.

Hozzátette, hogy az ellenfél első kapura lövéséből szerzett gól szintén nem új jelenség, és bár nehéz mérkőzés volt, most egy újabb nagyon fontos meccs következik, és tudják, hogyan lehetnek jobbak.

Arra a kérdésre, hogy az utolsó percekben kapott gólok mennyire aggasztóak, Slot elmondta, hogy ha ugyanúgy veszítenek többször, az valóban aggodalomra adhat okot. Ugyanakkor nem mindig ugyanúgy kapják a gólokat: előfordul pontrúgásból, szögletekből vagy távoli lövésekből. Ezek nem olyan helyzetek, amelyekből automatikusan gól születne, és nem lehet azt mondani, hogy „ajándékozzák” az ellenfeleknek.

Az egyik újságírói kérdés felbosszantotta Arne Slotot

Slot hozzátette, hogy a múlt szezonban négy trófeáért harcoltak, de idén már a Premier League-ről és a Ligakupáról le kell mondaniuk. Az újságírók ezt követően a játékstílusról kérdezték, ami felbosszantotta a holland szakembert: elmondta, hogy mindig a labdabirtoklásra és a magas letámadásra törekednek, a támadójáték és a védekezés felelőssége pedig nem egy-egy játékosra hárul.

Szerinte a gólok eléréséhez több helyzetet kell kialakítaniuk, és akkor meg fognak érkezni a találatok. Slot kiemelte azt is, hogy a támadójáték visszaesésében szerepe volt néhány játékos sérülésének.

Wirtz visszatérhet

A holland szakember külön hangsúlyozta, hogy a sok sérült ellenére is alkalmazkodniuk kell: Florian Wirtz három meccsel korábban sérült meg, ami felborította a csapat egyensúlyát, így újra kellett hangolódniuk. Hozzátette, hogy a szezon során többször előfordultak olyan időszakok, amikor kontratámadásokból és pontrúgásokból kaptak gólt, de összességében javulást lát a védekezésükben.

Nem minden mérkőzésen tudnak elég hatékonyak lenni a kapu előtt, de szerintük nem ők az egyetlen csapat, akiknek gondot okoz az akcióból szerzett gól. Wirtz a Wolverhampton elleni FA-kupa meccsen visszatérhet, de a legjobb forgatókönyv szerint is csak néhány percet játszhat.

A sajtó ezután arról kérdezte, mennyire nehéz mindig más kezdőtizenegyet kijelölni a sérülések miatt.

Slot elmondta, hogy elégedett a múlt nyáron végrehajtott igazolásokkal, de senki sem látta előre, hogy ennyien megsérülnek majd. Szerinte a hosszú idény során az alkalmazkodás a legfontosabb, és a sérülések miatti kényszer még inkább fájdalmas lehet, ha három-négy hosszú távú sérülés is sújtja a csapatot.

A mérkőzést a Wolves otthonában rendezik, magyar idő szerint pénteken 21 órától.

Mikor fogy el a Liverpool türelme?

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a klubtulajdonosai kitartanak Arne Slot mellett, nem tervezik kirúgni az idény végéig. Azonban ha a Liverpool nem tud javítani az eredményeken, és eltávolodik a Bajnokok Ligája indulást jelentő helyekről, illetve kiesik a BL-ből, akkor a klubot tulajdonló Fenway Sports Group (FSG) megköszönheti Arne Slot munkáját, és még az idény vége előtt kirúghatja.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik a Wolbves ellen új extravagáns haj frizurát villantott.

A Liverpool teljes sajtótájékoztatója:

Forrás: liverpoolfc.com



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.