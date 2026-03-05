Szoboszlai berágott Sebestyén Balázsra? Dominik menedzsere reagált!

Az ügy szerdán robbant ki, amikor Sebestyén Balázs a Rádió 1 reggeli műsorában újra felevenítette azt az évekkel ezelőtti esetet, amikoris fiának autogrammot kért volna Szoboszlai Dominiktól, azonban a 25 éves középpályás visszautasította a rádiós műsorvezető kérését.

Balázs azonban elmondta, hogy ő ennek ellénére mégis kedveli Szoboszlai Dominikot, remek játékosnak tartja. Azonban arról már letett, hogy a Liverpool játékosa valaha is a Balázsék c. műsor vendége lesz, ugyanis szerinte a 25 éves játékos megharagudott rá, amikor műsorban többször is kritizálta a magyar válogatottat.

Sebestyén Balázs fia nem kapott Szoboszlaitól autogrammot

A műsorban ismét előkerült az a pár évvel ezelőtt történt eset, amikor Balázs fiának kért autogrammot:

„Nem írta alá, de én értem, hogy ez nekem szólt. Dominikot én nagyon kedvelem, ő nem kedvel engem. A magyar futballról nem vagyok túl jó véleménnyel, és most ugye nagyon jó, de én 15 éve ekézem a magyar futballt, amely most végre esetleg jó lesz az Eb-n, de nem volt azért mindig ilyen jó. Már akkor ekéztem a futballt, amikor Dominik még nem a Liverpoolban játszott. De ez neki rosszulesett"

– hangsúlyozta korábban Balázs a Rádió 1 Balázsék című reggeli műsorban.

De miért jött ez megint szóba?

A rádiós műsorvezető szerin a Liverpool játékosa személyes sértésnek vette a szavait, annak ellenére, hogy azok nem konkrétan neki szóltak.

Ez a nyilatkozat most azért került újra előtérbe, mert a Rádió 1 reggeli műsorában ismert embereket kérnek fel arra, hogy olvassanak fel egy-egy oldalt Salvo Riina, a szicíliai maffia egykori vezetőjének fiával készült interjúkötetből. A vendégek mindig ajánlanak egy újabb sztárt, aki folytatja az olvasást. Marics Peti, a VALMAR egyik tagja Szoboszlai Dominikot javasolta, így kerültek újra felszínre a sérelmek – számolt be róla a Blikk.

Balázs ezzel kapcsolatban elmondta a műsorban, hogy továbbra is nyitottak Szoboszlai szereplésre a műsorban, azonban úgy érzi, zárt kapukat döngetnek.

A Szoboszlai Dominikot képviselő menedzseriroda is reagált

Szoboszlai Dominik korábban sosem nyilatkozott ismert emberekkel kapcsolatban. A magyar válogatott csapatkapitánya ezt most sem tette meg, ám a menedzsmentje röviden reagált az elhangzottakra:

„Sem Dominik, sem az ügynökségünk nem kívánja kommentálni a fent leírtakat, ahogy azt korábban sem tettük, hiszen a fent leírt gondolatok teljességgel alaptalanok” – foglalta össze röviden véleményét az EM Sports.

A sportoló és az ügynökség következetes abban, hogy sosem reagálnak azokra az állításokra, amelyeket Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban fogalmaznak meg hazai sztárok.

