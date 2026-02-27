BL: Szoboszlai és Sallai ismét összecsap – íme, a nyolcaddöntő párosításai!

Pénteken 12 órakor tartották a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek sorsolását Nyonban, Ivan Rakitic közreműködésével. Az esemény során előre kialakították az ágrajzokat, így az is kiderült, hogy egyes csapatok számára milyen út vezethet a budapesti döntőig.

Íme, a legjobb 16 párharcai

Atalanta–Bayern München

Bayer Leverkusen–Arsenal

Galatasaray–Liverpool

Atletico Madrid–Tottenham Hotspur

Newcastle United–Barcelona

Paris Saint-Germain–Chelsea

Bodö/Glimt–Sporting

Real Madrid–Manchester City

Alább pedig az ágrajzok láthatóak.

A Liverpool és a Galatasaray már találkozott egymással a ligaszakasz folyamán, akkor a törökök meglepetésre 1-0-ra megnyerték a találkozót. Most újra összecsap Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata Sallai Roland együttesével.

Mint ismert, az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham Hotspur, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City az első nyolcban végzett a sorozat alapszakaszában, így ezek a csapatok automatikusan a legjobb 16 közé jutottak.

Ezek a csapatok kiemeltként vettek részt a sorsolásban, ami azt jelenti, hogy a nyolcaddöntő visszavágóit hazai pályán vívják majd.

A nyolcaddöntős párosítások első felvonását március 10-én és 11-én rendezik, míg a visszavágókra egy héttel később, 17-én és 18-án kerül majd sor.

A BL-döntőt május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.