BL: Szoboszlai és Sallai ismét összecsap – íme, a nyolcaddöntő párosításai!

Minden kiderült.

Pénteken 12 órakor tartották a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek sorsolását Nyonban, Ivan Rakitic közreműködésével. Az esemény során előre kialakították az ágrajzokat, így az is kiderült, hogy egyes csapatok számára milyen út vezethet a budapesti döntőig.

Íme, a legjobb 16 párharcai

Atalanta–Bayern München 
Bayer Leverkusen–Arsenal
Galatasaray–Liverpool 
Atletico Madrid–Tottenham Hotspur
Newcastle United–Barcelona 
Paris Saint-Germain–Chelsea 
Bodö/Glimt–Sporting 
Real Madrid–Manchester City

Alább pedig az ágrajzok láthatóak.

A Liverpool és a Galatasaray már találkozott egymással a ligaszakasz folyamán, akkor a törökök meglepetésre 1-0-ra megnyerték a találkozót. Most újra összecsap Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata Sallai Roland együttesével. 

Mint ismert, az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham Hotspur, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City az első nyolcban végzett a sorozat alapszakaszában, így ezek a csapatok automatikusan a legjobb 16 közé jutottak. 

Ezek a csapatok kiemeltként vettek részt a sorsolásban, ami azt jelenti, hogy a nyolcaddöntő visszavágóit hazai pályán vívják majd. 

A nyolcaddöntős párosítások első felvonását március 10-én és 11-én rendezik, míg a visszavágókra egy héttel később, 17-én és 18-án kerül majd sor. 

A BL-döntőt május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik. 

