Szoboszlai Dominik most először engedett betekintést a szerelmi életébe

A magyar válogatott csapatkapitányát Musimbe Dávid Dennis vitte el egy rendhagyó autós körre, ahol az apaság, a párkapcsolat és a szeretet mellett sosem hallott történetek is előkerültek.

„Nem vagyunk ölelkezősek, nem mutatjuk ki annyira, hogy szeretjük egymást, de tudjuk mind a ketten”

– mesélt édesapjával való kapcsolatáról Szoboszlai Dominik, aki ezután röviden arra is kitért, milyen a kapcsolata feleségével, Buzsik Borkával:

„Nekem így a párkapcsolataimban is nehéz volt kimutatnom a szeretetemet, de mióta megismerkedtem Borkával, máshogy próbálom csinálni.”

– hangsúlyozta Szoboszlai Dominik.

Mit kell tudni Szoboszlai családjáról?

Szoboszlai és felesége, Buzsik Borka 2025. március 25-én, szűk körű, zártkörű ceremónián házasodtak meg Budapesten, a Four Seasons szállodában. A válogatott focista 2024 októberében kérte meg párja kezét, és az esküvőt követően nem sokkal az első közös gyermekük érkezését is bejelentették. Az ifjú pár első gyermeke 2025 augusztus harmadikán született meg.

A pár a kislányuk születése óta tudatosan óvja őt a nyilvánosság elől, ezért nem mutatkoztak még nyilvánosan gyerrmekükkel, azonban több fotót is posztoltok már róla a közösségi médiában.

