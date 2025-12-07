Szalah teljesen kiakadt: "Úgy tűnik, a klub a busz alá lökött"

A Liverpool Leeds elleni csalódást keltő döntetlenje után adott, Mohamed Szalah zaklatott állapotban nyilatkozott. A jövő heti Brighton elleni mérkőzést követően Szalah az egyiptomi edzőtáborba utazik, az Afrikai Nemzetek Kupája vasárnap, december 21-én kezdődik Marokkóban.



„Nem hiszem el, nagyon-nagyon csalódott vagyok - kedzte a 33 éves támadó. Annyi mindent tettem ezért a klubért az évek során, különösen a tavalyi szezonban. Most meg a padon ülök, és nem tudom, miért. Úgy tűnik, a klub a busz alá lökött. Így érzem. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy valaki azt szeretné, ha én vinném el a balhét mindenért.

A nyáron sok ígéretet kaptam, a legutóbbi három meccsen pedig a padra kerültem, szóval nem mondhatom, hogy betartották ezeket. Sokszor elmondtam már korábban, hogy jó kapcsolatom van a menedzserrel, aztán egyszer csak ez megváltozott, most nincs semmilyen kapcsolat közöttünk. Nem tudom miért, de ahogy én látom, úgy tűnik, valaki azt szeretné, ha távoznék a klubtól.

Különleges helyet foglal el a szívemben ez a klub. A gyerekeim is imádják. Nagyon szeretem a klubot és mindig is szeretni fogom. Tegnap felhívtam anyukámat — ti nem tudtátok, hogy kezdeni fogok-e vagy sem, de én tudtam.

Tegnap azt mondtam [a szüleimnek]: ‘Gyertek ki a Brighton-meccsre.’ Nem tudom, játszani fogok-e vagy sem, de élvezni fogom. Azt gondolom, hogy élvezni fogom azt a meccset, mert nem tudom, mi fog történni. Ott leszek az Anfielden, hogy elbúcsúzzak a szurkolóktól, aztán megyek az Afrika Kupára. Azt viszont nem tudom, mi fog történni, amikor ott leszek.”

Bár Szalah azt mondta, „nem akar válaszolni erre a kérdésre” arra vonatkozóan, hogy januárban a szaúdi bajnokságba igazolhat-e, feszült interjúját folytatva hozzátette, hogy arra számít: Jamie Carragher „megint neki fog esni” a Sky Sports hétfő esti, Manchester United – Wolverhampton Wanderers mérkőzés közvetítése során.

„Azután, amit ezért a klubért tettem, ez nagyon fáj” – folytatta Szalah. „Nagyon jól ismerem ezt a klubot, sok éve itt vagyok. Holnap Carragher újra és újra nekem fog esni, és ez rendben van.”

Szalah Harry Kane-t, a Bayern München csatárát is megemlítette, amikor a saját teljesítményét védte, mondván: az angol csapatkapitánnyal sokkal elnézőbb volt a brit média, noha a Tottenham Hotspurnél töltött idején volt, amikor tíz meccsen át nem talált a kapuba.

Hozzátette: „Mondhatok egy példát? Butaság, de sajnálom. Emlékszem, nemrég Harry Kane tíz meccsen át nem szerzett gólt, és a média mindenhol azt mondta: ‘Ó, Harry majd biztosan betalál.’ Amikor rólam van szó, mindenki azt mondja: ‘padra kell ülnie’. Sajnálom, Harry!”

Szalah egyébként ebben a szezonban öt gólt szerzett 19 mérkőzésen a Liverpool színeiben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.