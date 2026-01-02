Hoppá! Korábbi csapatában köthet ki Mohamed Szalah

Olasz sajtóértesülések szerint Mohamed Szalah neve ismét felmerült korábbi csapatánál, és nem is akárhogyan: a hírek alapján a Roma egy esetleges visszatérés lehetőségét mérlegeli. Az egyiptomi világsztár 2017-ben hagyta el Olaszországot, amikor Liverpoolba szerződött, azóta pedig klubrekordokat döntögetett az Angliában, miközben két Premier League-címet is nyert. Ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy idő előtt véget érhet az angliai pályafutása.

A Roma érdeklődése ugyan ambiciózusnak tűnik, de Szalah jövője körül egyre fokozódik a bizonytalanság. A támadó nemrég nyilvánosan is hangot adott elégedetlenségének, miután kiszorult a kezdőcsapatból – méghozzá rendkívül éles hangnemben.

A támadó kifakadása után kimaradt az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés keretéből, ám a Brighton elleni bajnokin már ismét lehetőséget kapott, mielőtt csatlakozott volna az Afrikai Nemzetek Kupájára utazó válogatotthoz. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot továbbra is azt hangsúlyozza, hogy számít a 33 éves kulcsemberre.

Szalah azonban a Leeds elleni, drámai döntetlen után – amelyet csereként nézett végig – erősen utalt arra, hogy januárban akár váltás is elképzelhető. Nyilatkozatában úgy fogalmazott, nem érti, miért szorult a kispadra, és úgy érzi, a klub „a busz alá lökte”, őt teszik felelőssé a csapat problémáiért. Szavai szerint a nyáron kapott ígéretek eddig nem teljesültek, és a korábban jó kapcsolat az edzővel is megromlott.

Az egyiptomi sztár azt is hangsúlyozta, hogy nem tartja elfogadhatónak a helyzetet: szerinte máshol egy klub megvédené a játékosát, míg most úgy érzi, ő lett a bűnbak. Hozzátette, rengeteget tett a Liverpoolért, és a megszerzett státuszát nem nap mint nap kellene újra kiérdemelnie.

Amikor arról kérdezték, megbánta-e a 2027 nyaráig szóló szerződéshosszabbítást, Szalah őszintén reagált: fájdalmas számára már maga a kérdés is, ugyanakkor leszögezte, hogy nem bánja a klub iránti elköteleződését, még ha a dolgok jelenleg nem is az elképzelései szerint alakulnak.

Noha a Liverpool részéről hivatalosan senki sem jelezte, hogy Szalah szabadon távozhatna, több külföldi klub is figyelemmel követi az eseményeket. A La Repubblica szerint a Roma is ezek közé tartozik, és az olasz lap úgy tudja, hogy Szalah és a Liverpool kapcsolata az elmúlt hetekben jelentősen megromlott.

Mindeközben továbbra is élénk az érdeklődés a szaúdi élvonal részéről ahol régóta nyíltan hangoztatják, hogy szívesen látnának soraikban egy Szalah-kaliberű globális sztárt. Az egyiptomi jövője így minden eddiginél több kérdést vet fel a következő hónapok előtt.

