Hoppá! Menesztette Slot egyik bizalmi emberét a Liverpool

Fontos változtatást hajtott végre a Liverpool Arne Slot szakmai stábjában: a klub hivatalosan is megerősítette, hogy távozik a felnőttcsapat pontrúgásokért felelős edzője, Aaron Briggs. A döntés hátterében egyre komolyabb aggodalom áll a bajnokcsapat pontrúgásokkal szembeni sebezhetősége miatt.

A rögzített játékhelyzetek egész szezonban visszatérő problémát jelentenek a Liverpool számára. A pontrúgások újra és újra lehetőséget adtak az ellenfeleknek arra, hogy visszajöjjenek a mérkőzésekbe, így a klub vezetése végül elkerülhetetlennek látta a változtatást.

A statisztikák is alátámasztják az aggodalmakat. A Premier League-ben – a büntetőket nem számítva – egyetlen csapat sem kapott több gólt pontrúgások után, mint a Liverpool, amelynél ez a szám már 12. Különösen a szögletek jelentenek komoly gondot: ebből a játékelemből csak a West Ham United kapott több gólt a bajnokságban.

A támadó oldalon sem rózsásabb a helyzet. A Liverpool mindössze 2,4 gólt szerez 100 pontrúgásra vetítve, ennél gyengébb mutatóval az élvonalban csak a Brentford rendelkezik. Védekezésben a számok még riasztóbbak: 100 pontrúgásból átlagosan 8,2 gólt kapnak, amit csak a Nottingham Forest „tud felülmúlni”.

A problémák hatása az utóbbi hetekben kézzelfoghatóvá vált. A Tottenham Hotspur és a Wolverhampton Wanderers elleni bajnokin is 2–0-s vezetésnél tűnt úgy, hogy a Liverpool teljes mértékben kézben tartja az eseményeket. Mindkét alkalommal azonban egy pontrúgásból kapott gól megváltoztatta a mérkőzés képét, és Arne Slot csapatának végül korántsem komfortos hajrákat kellett lejátszania.

Aaron Briggs 2024 júliusában érkezett az Anfieldre, eredetileg az első csapat egyéni fejlesztéséért felelős edzőként, Vítor Matos távozását követően. A klub kezdetben kifejezetten pontrúgás-specialistát keresett, ám mivel nem találták meg a megfelelő jelöltet, végül Briggs kapta meg ezt a feladatkört is. Tavaly nyáron tovább finomították a struktúrát: a brazil Luiz Fernando Iubelt nevezték ki vezető egyéni edzőnek, így Briggs kizárólag a pontrúgásokra koncentrálhatott. A változtatások ellenére azonban a teljesítmény nem érte el az elvárt szintet.

A csapatkapitány, Virgil van Dijk sem kerülte meg a kényes témát.

„Rengeteg pontrúgást nagyon jól kivédekeztünk, de a tény az, hogy túl sok gólt kaptunk ezekből, és ez fáj. Javulnunk kell ebben. Ez ismétlésről, edzésről, elemzésről szól… ezen fejlesztenünk kell. Azt mondanám, az esetek legalább 75 százalékában – vagy még többször – nem is az első érintés a gond, hanem a második fázis, az az igazán végzetes.”

