Szoboszlai Dominik szenzációs idény fut

Szoboszlai Dominik statisztikái önmagukért beszélnek: 43 tétmérkőzés, 12 gól és 8 gólpassz minden sorozatot figyelembe véve. Ez már önmagában is elit teljesítmény egy középpályástól – aki ráadásul rendszeresen kényszerből kénytelen jobbhátvédet játszani –, de a 25 éves magyar játékos esetében nem pusztán a mennyiség, hanem a minőség és az időzítés teszi igazán különlegessé ezt az idényt.

A magyar klasszis ugyanis sorra a legfontosabb pillanatokban villan meg. A Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-visszavágón ő szerezte a Liverpool vezető gólját, amivel megalapozta a továbbjutást.

A Tottenham Hotspur ellen egy zseniális szabadrúgásból talált be – az a gól pontot ért. A West Ham United ellen szögletből adott gólpasszt Virgil van Dijknak a második gól előtt, míg a Brighton ellen az FA-kupában ő duplázta meg a Liverpool előnyét.

És akkor még nem beszéltünk a Manchester City és az Arsenal elleni bombagóljairól – mindkettő szabadrúgásból született, és mindkettő tökéletesen megmutatta, milyen fantasztikus technikai tudással rendelkezik.

Szoboszlai a Bajnokok Ligájában csillog igazán

A magyar játékos Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítménye külön fejezetet érdemel. Szoboszlai 5 góllal és 4 gólpasszal áll a sorozatban, és több mérkőzésen is meghatározó szerepet játszott. Ha a Liverpool valóban eljut a döntőig – amit ráadásul Budapesten rendeznek –, az nemcsak klubtörténeti, hanem magyar futballtörténeti jelentőségű pillanat lenne.

Egy ilyen menetelés pedig már nemcsak csapatszinten hozhat sikert, hanem egyéni szinten is komoly következményekkel járhat.

Aranylabda? Már nem csak álom

Az elmúlt hetekben egyre több liverpooli szurkolói oldal és közösségi médiafelület kezdte el komolyan felvetni Szoboszlai Dominik nevét az Aranylabda kapcsán. Ezek a vélemények nem puszta rajongói túlzásokként jelennek meg, hanem statisztikákkal, teljesítményelemzésekkel vannak alátámasztva.

A nemzetközi futballközegben egyre inkább elfogadott narratíva, hogy az Aranylabda-szavazásnál már nemcsak a támadók dominálnak, mint a Cristiano Ronaldo-Lionel Messi korszakban, hanem azok a középpályások is előtérbe kerülhetnek, akik komplex módon befolyásolják a játékot – góllal, gólpasszal, szervezéssel és védekezéssel egyaránt.

Szoboszlai pontosan ebbe a kategóriába tartozik

A jelenlegi formája alapján szinte borítékolható, hogy a 30 fős Aranylabda-jelöltlistára felkerül. Sőt, ha a Liverpool valóban BL-döntőig jut – vagy akár meg is nyeri a sorozatot –, akkor már a legszűkebb elitbe kerülése sem lenne meglepetés.

A fogadóirodák is számolnak Szoboszlaival

A fogadóirodák is felfigyeltek Szoboszlai Dominik teljesítményére: egyre többen már az Aranylabda potenciális esélyesei között tartják számon. Az egyik népszerű fogadóiroda összesítése alapján a 25 éves középpályás neve is felkerült a listára, míg a legnépszerűbb angol fogadóiroda jelenleg 100-szoros szorzót kínál arra, hogy végül ő hódítja el az elismerést.

A favoritok között természetesen olyan világsztárok is szerepelnek, mint Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane és Erling Haaland. Fontos kiemelni, hogy az Aranylabda odaítélésekor mindig az adott szezon teljesítménye számít – a jelenlegi értékelési időszak 2025 augusztusától egészen 2026 júliusáig tart.

A 2025/26-os idény fordulópont lehet Szoboszlai karrierjében?

A 2025/26-os szezon tehát nemcsak egy kiemelkedő év Szoboszlai Dominik pályafutásában, hanem könnyen lehet, hogy egy történelmi fordulópont is. Egy olyan idény, amely után már nemcsak a Liverpool egyik legfontosabb játékosaként, hanem a világ futballjának egyik meghatározó alakjaként tekintenek rá.

A kérdés már nem az, hogy elit szinten játszik-e. Hanem az, hogy meddig juthat el. És egyre többen teszik fel a kérdést: vajon valóban megszülethet az a bizonyos történelmi szenzáció, és második magyarként Aranylabdát nyerhet? Nemsokára kiderül.

