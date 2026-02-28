Goal.com
Szoboszlai ismét villant! A Liverpool hármat számolt a West Hamre az első félidőben + videó

A Liverpool nagyon úgy néz ki, hogy egy félidő alatt elintézte a West Ham Unitedet a Premier League 28. fordulójában megrendezett szombat délutáni bajnokin. A Liverpool második gólját a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik készítette elő. Mutatjuk a gólokat!

A Liverpool már az ötödik percben megszerezte a vezetést, Hugo Ekitiké mattolta a West Ham védelmét (1-0).

Szűk 20 perccel később a vörösök megduplázták az előnyüket, Szoboszlai Dominik belefelé csavart szögletét a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk csúsztatta be a hosszúba a 24. percben (2-0).

A 43. percben Mohamed Szalah jobb oldali szögletét még kifejelték a védők, azonban a játékszer Ekitiké elé pattint, aki lekészítette Alexis Mac Allisternek, a 27 éves argentin középpályás pedig egy hatamas dugót eresztett meg, a WHU kapusa, Mads Hermansennek esélye sem volt (3-0).

Frissítés! (17:37)

A második félidőben is potyogtak a gólok, londoni részről Tomas Soucek és Taty Castellanos, liverpooli oldalról Cody Gakpo találtak be, így a 78. percben 4-2 az állás. 


