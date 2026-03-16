C. Kovács Attila

Mutatjuk, hogyan szerezhetsz jegyet a budapesti BL-döntőre!

Az UEFA megkezdte a május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő jegyértékesítését. Az érdeklődők március 19-én, 11.00 óráig jelezhetik jegyvásárlási igényüket az UEFA.com/tickets oldalon. A nagyközönség számára a belépők csak igen korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Az UEFA hogyan osztja el a jegyeket a budapesti BL-döntőben?

A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint az Puskás Arénában sorra kerülő fináléra szóló belépők többségét a döntőbe jutó csapatok szurkolói vásárolhatják meg. A Puskás Aréna több mint 60 ezer férőhelyéből az UEFA 39.000 jegyet értékesít a döntőbe jutott csapatok szurkolói, valamint a semleges szurkolók számára. A két döntős csapatnak 17.200–17.200 jegy jut, míg közel 5000 belépőt a világ minden tájáról jelentkező semleges szurkolók kapnak meg. A jegyek elosztásába és árazásába a mindenkori házigazdának, jelen esetben a magyar félnek nincs beleszólása.

Az európai szövetség a jegyek további részét a szervezők, az UEFA tagszövetségei, a kereskedelmi partnerek, a médiapartnerek és az UEFA futballcsalád tagjai számára tartja fenn.

Sorsolásos rendszer a nagyközönségnek

A nagyközönség számára megvásárolható jegyeket – a szokásoknak megfelelően – nem érkezési sorrendben értékesíti az európai szövetség. A jegyvásárlási szándékot az UEFA jegyeladási felületén, az UEFA.com/tickets oldalon kell jelezni a mai naptól március 19-én 11.00 óráig. A jelentkezési időszak lezárása után az UEFA sorsolással dönti el, hogy kik vásárolhatnak jegyet a döntőre. Egy-egy sikeres jelentkező legfeljebb két (2) jegyet vásárolhat.

A döntős csapatok szurkolóinak szánt jegyek értékesítését a klubokkal együttműködve szervezi meg az UEFA.

Mennyibe kerül egy jegy a Bajnokok Ligája-döntőre?

A döntőre több árkategóriában lehet jegyeket vásárolni:

Fans First (csak a döntős csapatok szurkolóinak): 70 €

3. árkategória: 180 €

2. árkategória: 650 €

1. árkategória: 950 €

A stadion kapacitásának több mint 40%-át a két legolcsóbb kategóriában (Fans First és 3. kategória) kínálják fel a döntős csapatok szurkolóinak.

Akadálymentes jegyek, VIP- és hospitality csomagok

A fogyatékkal élő nézők számára elérhető jegyek ára 70 €, és ezekhez kérés esetén egy ingyenes kísérőjegy is jár.

A kiemelt helyek az UEFA hivatalos jegyportálján, az UEFA.com/tickets oldalon érhetők el. Hospitality csomagok külön vásárolhatók ugyanitt.

Új intézkedések a jegyüzérkedés ellen

Az UEFA tájékoztatása szerint új szabályokat vezetnek be annak érdekében, hogy a jegyek valóban a szurkolókhoz kerüljenek. A sorsolás során a jelentkezőket rangsort képezve választják ki. A kiválasztott szurkolóknak le kell tölteniük az UEFA Mobile Tickets alkalmazást, és regisztrálniuk kell a stadionba való belépéshez használt mobiltelefonjukat. A jegy nem átruházható, és csak a regisztrált telefonról használható a mérkőzés napján.

Ha a jegyvásárló mégsem tud részt venni a mérkőzésen, a megvásárolt jegyet névértéken vissza lehet adni az UEFA hivatalos újraértékesítési platformján (ebben az esetben az eladónak nem számítanak fel díjat)

A visszakerült jegyeket csak azok a szurkolók vásárolhatják meg, akik a sorsoláson eredetileg nem jutottak jegyhez.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
