Mutatjuk, hogyan szerezhetsz jegyet a budapesti BL-döntőre!

Az UEFA hogyan osztja el a jegyeket a budapesti BL-döntőben?

A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint az Puskás Arénában sorra kerülő fináléra szóló belépők többségét a döntőbe jutó csapatok szurkolói vásárolhatják meg. A Puskás Aréna több mint 60 ezer férőhelyéből az UEFA 39.000 jegyet értékesít a döntőbe jutott csapatok szurkolói, valamint a semleges szurkolók számára. A két döntős csapatnak 17.200–17.200 jegy jut, míg közel 5000 belépőt a világ minden tájáról jelentkező semleges szurkolók kapnak meg. A jegyek elosztásába és árazásába a mindenkori házigazdának, jelen esetben a magyar félnek nincs beleszólása.

Az európai szövetség a jegyek további részét a szervezők, az UEFA tagszövetségei, a kereskedelmi partnerek, a médiapartnerek és az UEFA futballcsalád tagjai számára tartja fenn.

Sorsolásos rendszer a nagyközönségnek

A nagyközönség számára megvásárolható jegyeket – a szokásoknak megfelelően – nem érkezési sorrendben értékesíti az európai szövetség. A jegyvásárlási szándékot az UEFA jegyeladási felületén, az UEFA.com/tickets oldalon kell jelezni a mai naptól március 19-én 11.00 óráig. A jelentkezési időszak lezárása után az UEFA sorsolással dönti el, hogy kik vásárolhatnak jegyet a döntőre. Egy-egy sikeres jelentkező legfeljebb két (2) jegyet vásárolhat.

A döntős csapatok szurkolóinak szánt jegyek értékesítését a klubokkal együttműködve szervezi meg az UEFA.

Mennyibe kerül egy jegy a Bajnokok Ligája-döntőre?

A döntőre több árkategóriában lehet jegyeket vásárolni:

Fans First (csak a döntős csapatok szurkolóinak): 70 €

3. árkategória: 180 €

2. árkategória: 650 €

1. árkategória: 950 €

A stadion kapacitásának több mint 40%-át a két legolcsóbb kategóriában (Fans First és 3. kategória) kínálják fel a döntős csapatok szurkolóinak.

Akadálymentes jegyek, VIP- és hospitality csomagok

A fogyatékkal élő nézők számára elérhető jegyek ára 70 €, és ezekhez kérés esetén egy ingyenes kísérőjegy is jár.

A kiemelt helyek az UEFA hivatalos jegyportálján, az UEFA.com/tickets oldalon érhetők el. Hospitality csomagok külön vásárolhatók ugyanitt.

Új intézkedések a jegyüzérkedés ellen

Az UEFA tájékoztatása szerint új szabályokat vezetnek be annak érdekében, hogy a jegyek valóban a szurkolókhoz kerüljenek. A sorsolás során a jelentkezőket rangsort képezve választják ki. A kiválasztott szurkolóknak le kell tölteniük az UEFA Mobile Tickets alkalmazást, és regisztrálniuk kell a stadionba való belépéshez használt mobiltelefonjukat. A jegy nem átruházható, és csak a regisztrált telefonról használható a mérkőzés napján.

Ha a jegyvásárló mégsem tud részt venni a mérkőzésen, a megvásárolt jegyet névértéken vissza lehet adni az UEFA hivatalos újraértékesítési platformján (ebben az esetben az eladónak nem számítanak fel díjat)

A visszakerült jegyeket csak azok a szurkolók vásárolhatják meg, akik a sorsoláson eredetileg nem jutottak jegyhez.



