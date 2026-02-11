Goal.com
Gólzáport hozott a Fradi Magyar Kupa-mérkőzése

Nem hibázott a Ferencváros a Csákvár ellen a Magyar Kupában, és magabiztos, 4–0-s győzelemmel lépett a negyeddöntőbe.

Nem hibázott a Magyar Kupában a több kulcsemberét is pihentető Ferencváros, és a Csákvár elleni magabiztos, 4-0-s győzelemmel bejutott a negyeddöntőbe.

A zöld-fehérek már az első félidőben eldöntötték a meccset, és a végeredményt is beállították a másodosztályban szereplő ellenfelükkel szemben. A vendégek a 12. percig bírták a nyomást, ekkor Lenny Joseph megpattanó lövése talált utat a kapuba, majd három perccel később megduplázta az előnyt a Fradi légiósa. Ekkor Acolatse éles szögből leadott lövését még védte a vendégek kapuját őrző Perczel, ám a kipattanóból duplázott a hazai támadó.

Ismét csak három percet kellett várni az újabb gólra, ekkor Zachariassen mattolta a vendégek kapusát, majd a 40. percben Acolatse átadása után Cadu megpattanó lövése is utat talált a hálóba. A Fradi ezt követően visszavett a tempóból, és negyed gőzzel futballozva is simán lépett a következő körbe.

A nyolcaddöntő többi mérkőzésén:

DEAC-Soroksár 0-1 (0-0)

Ajka-Kazincbarcika 0-1 (0-1)

Honvéd-ESMTK 2-0 (0-0)

Zalaegerszeg-Vasas 2-1 (0-0)

